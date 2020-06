Crash Bandicoot 4 a été dévoilé par PlayStation en novembre 2019

Crash Bandicoot 4: il est temps a été annoncé aujourd’hui après avoir été taquiné et sans cesse divulgué la semaine dernière, mais saviez-vous que Sony a en fait taquiné le nouveau crash jeu depuis novembre 2019, il y a sept mois? Regardez la bande-annonce de l’action en direct sur PlayStation publiée ci-dessous pour voir si vous pouvez la voir:

La

Donc, l’image d’en-tête a probablement permis de repérer facilement cette heure, mais oui, en novembre 2019, Sony a mis le nouveau masque quantique de «manipulation du temps» Kupuna-Wa flottant au-dessus de la tête de Coco alors qu’elle vient zoomer dans les coins du parking. dans son kart. Vous pouvez l’attraper entre la marque de 11 secondes et la marque de 19 secondes. Ouais, si nous avions tous l’air un peu plus durs, nous aurions pu voir cette taquinerie officielle que quelque chose de nouveau arrivait pour Crash Bandicoot avant que les calendriers ne soient même passés à 2020.

La bande-annonce, nommée à juste titre «Il est temps de jouer», présente des intégrations en direct de plusieurs jeux –Monster Hunter World, Fortnite, Dieu de la guerre, Crash Team Racing, entre autres – les gens ne regardaient probablement pas cette bande-annonce de trop près pour des indices sur l’avenir de Crash Bandicoot. Kupuna-Wa est le même masque que les énigmes mystérieuses envoyées aux journalistes ont montré, nous ne nous sommes tout simplement jamais rendu compte que nous avions déjà vu ce masque très quantique, bien que de manière assez fugace. On ne sait pas si le titre « Il est temps de jouer » pour la bande-annonce n’est qu’une coïncidence ou était également destiné à faire partie de la taquinerie.

Activision et Toys For Bob ont dévoilé officiellement et détaillé le gameplay du premier tout nouvel original crash jeu depuis plus de 10 ans. C’est une suite à Crash Bandicoot 3: Warped, effaçant efficacement les jeux Crash de l’ère PS2 mal reçus qui sont venus après qu’Activision ait initialement acquis la franchise. L’intention est de reprendre l’esprit de la trilogie classique Naughty Dog, tout en poussant le gameplay et le style visuel vers l’avant avec un tout nouveau moteur.

Crash Bandicoot 4 est disponible en précommande maintenant. Il sortira sur PS4 et Xbox One le 2 octobre 2020, et certaines fuites indiquent qu’il est également jouable sur PS5 et Xbox Series X, bien que cela n’ait pas encore été confirmé par Activision.