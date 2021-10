Cowboy Bebop sur Netflix : une incroyable bande-annonce finale, la future série de l’année ?

Netflix a clairement fait savoir qu’il misait gros sur Cowboy Bebop, l’adaptation en live-action très attendue du célèbre anime de 1998. La campagne de promo constante vient de se terminer avec la sortie de la bande-annonce finale (en V.O. pour le moment) carrément incroyable.

Un chasseur de primes d’un nouveau genre

Avec John Cho, Mustafa Shakir et Daniella Pineda dans les rôles de Spike Spiegel, Jet Black et Faye Valentine, Cowboy Bebop raconte l’histoire d’un groupe original de chasseurs de primes à la recherche des criminels les plus dangereux de la galaxie, qu’ils utilisent comme une occasion d’échapper à leur passé.

Cowboy Bebop | Official Trailer | Netflix

Lire cette vidéo sur YouTube

Les scénaristes André Nemec (Mission impossible : Protocole Fantôme) et Christopher Yost (Thor : Ragnarok et Thor : Le Monde des ténèbres) ont été chargés d’adapter la très influente série originale, laissant planer la question de savoir si elle y ressemblera de près ou s’ils ont vraiment donné une vision différente et stimulante aux aventures de ces légendaires chasseurs de primes.

Elena Satine, Alex Hassell, Tamara Tunie, Mason Alexander Park, Jan Uddin, Adrienne Barbeau, Rodney Cook, Ira Munn, Lucy Currey, Josh Randall, Geoff Stults, Rachel House, Ann Truong et Cali Nelle complètent le casting de Cowboy Bebop.

Alex Garcia Lopez (The Witcher) et Michael Katleman (The Last Ship) réalisent chacun cinq des dix épisodes de la première saison de la série.

Pour rappel, Cowboy Bebop sortira sur Netflix le vendredi 19 novembre 2021.