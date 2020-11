Cowboy Bebop Live-Action Gren sera officiellement non binaire – / Film

dans le Cowboy Bebop anime, Grencia Mars Elijah Guo Eckener, surnommé Gren, a toujours été un personnage pour qui le genre était… disons, fluide. Fondamentalement – dans un très anime torsion sur les choses – un médicament expérimental fait pousser Gren des seins. Malgré l’étrangeté des origines de Gren, le personnage deviendrait officieusement reconnu comme une icône LGBTQ dans l’anime. Et la série d’action en direct Netflix va encore plus loin: en faisant officiellement du Gren en direct un personnage non binaire.

Netflix a révélé cet acteur non binaire Parc Mason Alexander, qui a joué dans le National Broadway Tour of Hedwige et le pouce en colère, a été jeté comme Gren dans le Cowboy Bebop série live-action, et jouera officiellement Gren en tant que personnage non binaire qui utilise leurs pronoms.

«Aussi révolutionnaire que soit l’anime original, le vocabulaire que nous avons aujourd’hui pour les personnes LGBTQ + n’existait pas tout à fait lors de sa diffusion», lit-on dans un tweet de Netflix. «Pour la prochaine adaptation en direct, le personnage est repensé en tant que non binaire avec un acteur non binaire.»

Présentation de Cowboy Bebop’s Gren @MasonAPark ? Aussi révolutionnaire que soit l’anime original, le vocabulaire que nous avons aujourd’hui pour les personnes LGBTQ + n’existait pas tout à fait lors de sa diffusion. Pour la prochaine adaptation en direct, le personnage est repensé en tant que non binaire avec un acteur non binaire. pic.twitter.com/D6E4qC2Sgj – Le plus (@Most) 19 novembre 2020

Dans l’anime, Gren était un vétéran de la guerre des Titans qui jouait du saxophone au club connu sous le nom de Rooster House. La représentation du personnage par Park court devant la maison pour le club de jazz d’Ana, et décrit leur version comme «capable avec leur esprit comme un glock, aussi confiant dans une robe qu’un costume, ils sont une incarnation Bowie-esque du beau 22ème siècle et une beauté séduisante.

Il s’agit d’une belle mise à jour de Netflix sur l’anime, qui est un support qui a toujours joué rapidement et librement avec l’identité de genre et la sexualité de toute façon. (Je peux penser à au moins deux animes où les personnages masculins sont fréquemment transformés en femmes, et vice versa – bien que généralement pour un effet comique.) Mais étiqueter Gren et cimenter leur statut LGBTQ est une manière sensible de mettre à jour un personnage qui existait en quelque sorte. de zone grise jusqu’à présent.

Dans la vidéo ci-dessus, Park appelle Gren son personnage préféré de l’anime et «une icône sexy non binaire». «Être un acteur non binaire qui a la possibilité de donner une nouvelle vie à un personnage non binaire existant a été le frisson d’une vie», ont-ils déclaré dans une vidéo. «C’est remarquablement significatif pour moi parce que je n’ai pas grandi avec beaucoup de représentation sexospécifique dans les médias. Il n’y avait pas beaucoup d’autres personnages qui parlaient de mon expérience du genre ou de mon expérience de la queerness, et la représentation compte.

Rejoignant également le casting de Cowboy Bebop sont Tamara Tunie comme Ana, la propriétaire «cool et intense» du «club de jazz bluesy underground le plus chaud de Mars»; Geoff Stults (Petits feux partout) en tant que Chalmers, ancien co-détective de Jet Black (Mustafa Shakir) dans la division des homicides de l’ISSP; Rachel House (Thor: Ragnarok) comme Mao, le Capo de la famille des Tigres Blancs du Syndicat; et Ann Truong (Strikeback!) et Hoa Xuande (Haut du lac) comme Shin & Lin, les sbires jumeaux du Syndicat du tueur à gages Vicious (Alex Hassell).

Cowboy Bebop a récemment redémarré la production après l’étoile John Cho, qui joue le chasseur de primes ultra-cool Spike Siegel, s’est blessé au genou. André Nemec et Jeff Pinkner sont les showrunners de la série.

