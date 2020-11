COVID influence la façon dont les consommateurs américains achètent de nouveaux smartphones

Alors que COVID-19 se fait à nouveau entendre haut et fort aux États-Unis, les données publiées aujourd’hui par NPD montrent comment le virus joue un rôle dans la détermination de la manière dont les Américains achètent leurs nouveaux smartphones. Au cours du deuxième trimestre de cette année, alors que la pandémie faisait encore des ravages dans les États, les ventes de smartphones en ligne ont augmenté de 13% par rapport au premier trimestre. Au cours de la même période, les achats de smartphones effectués par téléphone ont représenté 12% des ventes de terminaux.

Avec la hausse des ventes de téléphones en ligne et les achats par téléphone des consommateurs, il ne devrait pas être un choc que les ventes de téléphones intelligents effectuées dans les magasins de vente au détail aient diminué à deux chiffres du T1 au T2. Il convient également de noter que certains transporteurs ont fermé un grand nombre d’unités appartenant à l’entreprise en mars. Verizon, le plus grand transporteur du pays, a commencé à fermer certains de ses propres points de vente en mars alors même que certains revendeurs agréés restaient ouverts.

Les données de NPD Checkout montrent qu’au cours du deuxième trimestre, 69% des ventes liées à la technologie ont été gérées via le commerce électronique, contre 48% sur une base annuelle. Et bien que les prévisions indiquent que ce chiffre reste supérieur à 60% à l’avenir, certains signes indiquent que les consommateurs sont retournés dans les magasins de détail pour faire des achats. Alors que les restrictions étaient levées et que l’économie commençait à rouvrir, les magasins de détail ont vu leur part des achats de technologies augmenter de 11 points de pourcentage du T2 au T3.

Brad Akyuz, directeur exécutif, analyste du secteur, NPD Connected Intelligence, a déclaré: « Au deuxième trimestre, la pandémie a éloigné les consommateurs de la vente au détail, mais l’augmentation de la télévente et de la collecte sélective des commandes en ligne a indiqué que les consommateurs recherchaient toujours de l’aide lors de l’achat. Avec le retour des restrictions attendues dans certaines régions, nous pourrions continuer à observer des fluctuations dans les canaux d’achat, mais nous pensons que les achats de smartphones en magasin se rapprocheront des niveaux d’avant la pandémie à l’avenir. «