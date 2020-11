COVID-19 stimulera le marché des accessoires intelligents de 30%, selon une étude

La pandémie COVID-19 n’est pas terminée et à en juger par les derniers rapports, elle ne sera pas terminée de si tôt. Et bien que la situation soit désastreuse et que le nombre de morts ne cesse d’augmenter, il y a un effet inattendu qui est censé stimuler le marché des accessoires intelligents. Les dernières prévisions du cabinet d’analyse du marché technologique Canalys s’attend à ce que les expéditions d’accessoires pour smartphones, à savoir les bandes portables et les appareils TWS, dépassent respectivement 200 millions d’unités et 350 millions d’unités en 2021.«L’attention des consommateurs à la santé et au bien-être a considérablement augmenté pendant la pandémie, ce qui est une excellente opportunité pour les appareils portables, tels que ceux de Xiaomi, Garmin, Fitbit et Huami, etc. Engagement dans des activités intérieures telles que l’apprentissage à distance, le divertissement à domicile et à domicile, ainsi que les sports et loisirs de plein air ont également continué de progresser. Cela inaugure une croissance plus importante que prévu, en particulier pour les casques TWS, tels que ceux d’Apple, Samsung, Jlab et QCY, etc. » Commentaires de l’analyste de recherche Canalys Cynthia Chen.

Image courtoisie de Canalys