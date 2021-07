Covid-19, la course aux vaccins sur Arte : un documentaire à ne pas rater ce soir

Après l’apparition de la pandémie de Coronavirus, il est rapidement apparu que le virus ne pouvait être arrêté sans un vaccin efficace. Le documentaire diffusé ce soir sur Arte retrace les grandes étapes du développement d’un vaccin – du début des recherches sur un vaccin en janvier 2020, après que la séquence génétique du coronavirus a été décodée pour la première fois, aux essais cliniques impliquant des centaines de milliers de volontaires courageux dans le monde entier, jusqu’à la publication des premiers résultats en novembre 2020, qui ont démontré la grande efficacité des vaccins.

En Chine, épicentre de la crise, la séquence du coronavirus a été publiée pour la première fois le 10 janvier 2020 par le responsable du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. Les virologues américains Barney Graham et Kizzy Corbett ont ensuite réussi à stabiliser la protéine spike, permettant au vaccin NIH/Moderna d’entrer dans les essais de phase 1 en un temps record.

Une équipe d’Oxford a également mis au point un vaccin en un week-end et a immédiatement lancé les essais cliniques d’Astra Zeneca. L’équipe de tournage était présente au moment où l’équipe de Biontech/Pfizer a publié ses incroyables résultats – suivie de près par NIH Moderna et Astra Zeneca – et a surpris les larmes de joie des chercheurs. Ils ont également été accompagnés par des caméras quelques mois plus tard, lorsque certains d’entre eux ont été vaccinés pour la première fois.

La grande joie des scientifiques n’a été assombrie que par le fait qu’ils savent que la lutte contre le virus n’en est encore qu’à ses débuts. Les progrès en matière de vaccination varient considérablement d’un pays à l’autre et les goulets d’étranglement au niveau de l’approvisionnement rendent la distribution encore plus difficile. L’apparition de mutations a finalement obligé les scientifiques à retourner dans les laboratoires et à reprendre leurs recherches.

Covid-19, la course aux vaccins est diffusé ce soir, mardi 20 juillet à 20h50 sur Arte. Vous pouvez également voir le documentaire sur Arte.tv jusqu’au 19 septembre 2021.