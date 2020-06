‘Coven’, ‘Jésus vous montre le chemin de l’autoroute’, ‘Men in Kilts’, ‘Deliver Us From Evil’, ‘Ghosts of War’, ‘Skyman’ – / Film

C’est encore cette fois! Il est temps pour un autre tour de piste passionnant! Cela nous donne l’occasion de mettre en évidence certaines bandes-annonces de films et d’émissions de télévision plus petits – des choses qui n’attirent pas le plus l’attention parce qu’elles ne sont pas des superproductions à gros budget avec de grandes stars. Mais chaque film mérite un peu d’amour, et c’est là qu’interviennent ces rassemblements de bandes-annonces.

Coven

Coven est décrit comme «Le métier se rencontre Suspiria», Et ce sont certainement de grosses chaussures sorcières à remplir. Dans le film, «Cinq sorcières de premier cycle se réunissent afin d’accomplir un rituel pour invoquer les anciens pouvoirs de la sorcière Ashura. Le chef du clan s’emballe et tue accidentellement une des sorcières pendant le rituel. Elle a besoin de la force d’un coven complet pour invoquer les pouvoirs d’Achoura et les envoie pour trouver une sorcière finale. Alors qu’elle absorbe le pouvoir, les filles survivantes complotent pour l’abattre, mais la sorcière possédée déchaîne l’enfer sur le campus avec une seule jeune sorcière pour l’arrêter. » La photo d’horreur indépendante se dirige vers DVD et Digital sur 14 juillet, car comme nous le savons tous, juillet est le mois le plus effrayant de l’année!

Jésus vous montre le chemin de l’autoroute

Jésus vous montre le chemin de l’autoroute pourrait être le meilleur titre de film de mémoire récente, et oh mon garçon, cette bande-annonce est un voyage. Dans Jésus vous montre le chemin de l’autoroute«L’année est 2035 et l’agent spécial D.T. Gagano (Daniel Tadesse) rêve de quitter la CIA pour ouvrir une entreprise avec sa femme Malin. Avant qu’il ne puisse remettre sa démission, cependant, un étrange cyber-virus attaque Psychobook, le système d’exploitation de la CIA, forçant Gagano à entrer dans le cyberespace via la réalité virtuelle pour combattre la menace. Avant longtemps, cependant, le virus commence à se propager dans le monde réel, déstabilisant le fragile ordre socio-politique à ses propres fins, et Gagano, pris au piège dans le monde VR, doit trouver une issue avant qu’il ne soit trop tard. » Le film est désormais disponible en numérique.

Hommes en kilts

Hommes en kilts – note: les kilts ne sont-ils pas seulement pour les hommes pour commencer? C’est ce que Wikipédia dit, au moins – est une nouvelle série Starz décrite comme «une célébration de l’histoire et de la culture écossaises alors que Heughan et McTavish emmènent les spectateurs dans leurs aventures, découvrant le patrimoine riche et complexe de leur pays natal, rencontrant divers artisans locaux et experts, et vivre de véritables moments de crainte et de fascination alors que le duo partage ses voyages avec le public plutôt que de simplement le guider. » Le spectacle emmènera les téléspectateurs «du cœur de l’Écosse à Glencoe, le site d’un grand massacre et d’une grande querelle de clan vers Inverness et le champ de bataille de Culloden, le site d’une grande bataille et d’un tournant historique, bien connu des fans de Outlander, qui a façonné l’Écosse telle que nous la connaissons aujourd’hui. » Il n’y a pas encore de date de sortie pour la série – elle est simplement répertoriée comme «à venir bientôt».

Délivre nous du mal

Le thriller d’action coréen Délivre nous du mal ouvre à l’étranger cet été, et arrivera finalement aux États-Unis (bien qu’aucune date n’ait encore été révélée). La photo suit la «lutte désespérée d’un homme qui est sur le point de perdre tout ce qu’il veut pour se protéger du dernier meurtre contractuel. Hitman In-nam (Hwang Jung-min) achève ce qu’il croit être sa dernière mission pour se retrouver poursuivi par le «boucher» Ray (Lee Jung-jae). Après avoir appris un cas d’enlèvement en Thaïlande, In-nam se rend à Bangkok. Ray, qui croit qu’In-nam est à l’origine de la mort de son frère, le suit là-bas. » L’action ici semble prometteuse, donc les fans du genre pourraient vouloir garder un œil sur.

Fantômes de guerre

Fantômes de guerre trouve un groupe de soldats américains dans une maison hantée, et c’est à peu près exactement le type de film que je veux voir. Dans Fantômes de guerre», Cinq soldats américains endurcis au combat affectés à la tenue d’un château français vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Autrefois occupé par le haut commandement nazi, ce répit inattendu tombe rapidement dans la folie lorsqu’ils rencontrent un ennemi surnaturel bien plus terrifiant que tout ce que l’on voit sur le champ de bataille. » Le casting comprend Brenton Thwaites, Alan Ritchson, Skylar Astin, Theo Rossi, Kyle Gallner, Billy Zane, et Shaun Toub. Tu peux trouver Fantômes de guerre sur DirecTV le 18 juin, et sur demande et numérique sur 17 juillet.

Skyman

Skyman vient du réalisateur Daniel Myrick, un cinéaste dont vous vous souviendrez peut-être en tant que co-réalisateur de Le projet Blair Witch. Comme Blair Witch, cela semble être fait dans un style de faux documentaire, seulement au lieu de sorcières dans les bois, il traite des extraterrestres dans le ciel. Voici le synopsis:

En 1987, quelques jours seulement après son 10e anniversaire, Carl Merryweather a secoué la communauté locale des nouvelles lorsqu’il a prétendu avoir reçu la visite d’une forme de vie extraterrestre. Malgré d’autres observations présumées signalées le soir même, les autorités sceptiques ont ignoré les allégations. Maintenant, près de trois décennies obsessionnelles plus tard, Carl a pour mission de se réunir avec l’être qu’il appelle «le Skyman» non seulement pour prouver que les sceptiques ont tort, mais pour finalement trouver son propre véritable objectif. À travers des vidéos personnelles de première main entrelacées de séquences d’actualités et d’interviews, Skyman est une étude audacieuse et convaincante du monde fascinant et incontestable de la sous-culture ovni.

Chose intéressante, le film présente de la musique de Don Miggs & Billy Corgan. Skyman arrive dans les ciné-parcs le 30 juin et sur demande le 7 juillet.

