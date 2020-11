Courtney Cox recrée la danse de la dinde de Thanksgiving emblématique des «  amis  »

Courtney Cox est peut-être une représentante involontaire du jour de Thanksgiving, mais elle assume néanmoins son rôle.

L’actrice a donné aux fans de «Friends» ce qu’ils voulaient et a recréé l’une des scènes les plus emblématiques de Monica: celle où Monica met une dinde crue sur sa tête et danse pour Chandler.

Cox a posté une vidéo idiote du shimmy sur Instagram, en plaisantant sur la façon dont le moment de la saison 5 a été immortalisé en ligne sous forme de gif – qui continue apparemment de glisser dans ses DM.

« Si j’ai encore un putain de gif avec cette dinde sur la tête … » dit l’actrice dans le clip.

«Friends» a été diffusé de 1994 à 2004, diffusant des épisodes de vacances qui sont devenus des classiques de la culture pop. Un rendez-vous spécial se déroule à HBO Max, mais la pandémie a retardé le tournage et la première de l’émission.

