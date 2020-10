Course de dernière minute pour réserver des MOTs – Blog automobile

Des millions d’automobilistes font la course pour réserver leurs tests MOT alors que les garages font face à un arriéré de six mois suite au verrouillage du coronavirus.

Près de 12 millions de conducteurs étaient éligibles au congé MOT introduit en mars, avec près de deux sur cinq (37%) utilisant la prolongation de six mois.

Cependant, on estime à présent que quatre millions de véhicules ont besoin d’un MOT avant la fin de l’année – et les garages se battent pour les intégrer en plus des près de neuf millions de tests initialement prévus au cours des trois prochains mois.

Selon une nouvelle étude de Confused.com, un million de conducteurs supplémentaires devraient emmener leur voiture pour un contrôle technique rien qu’en octobre, en plus des 3,6 millions de tests déjà attendus ce mois-ci.

Les automobilistes qui ne réservent pas à l’avance peuvent risquer de voir leur certificat MOT devenir invalide s’ils ne trouvent pas de créneau assez rapidement. Conduire sans un CT valide entraîne une pénalité allant jusqu’à 1000 £ et pourrait invalider une police d’assurance automobile.

«Les vacances de contrôle technique étaient un excellent moyen d’aider les conducteurs à garder leur voiture sur la route pendant le verrouillage, sans risquer d’invalider leur assurance», a déclaré Alex Kindred, expert en assurance automobile chez Confused.com.

«Cependant, avec autant de personnes qui profitent des vacances, il y aura maintenant beaucoup de pression sur les garages pour suivre les tests. Assurez-vous de réserver suffisamment de temps pour ne pas risquer de conduire sans un CT valide.

«Effectuer quelques vérifications sur la voiture augmentera vos chances de passer sans aucun problème. Si vous ne savez pas comment faire cela, nous avons créé une liste de contrôle pour garder votre voiture en bon état de marche. »