Couple de vrais garçons prêts pour des rôles dans le film Pinocchio – betanewsfr

La prochaine adaptation en live-action d’un classique du catalogue Walt est la saga du «vrai garçon» «Pinocchio», que le pilote de «Retour vers le futur» Robert Zemeckis dirigera.

Le scénario, écrit par Zemeckis et le scribe «Rogue One» Chris Weitz, raconte l’histoire classique de 1940 d’une marionnette en bois qui se propose de devenir un vrai garçon.

Une mise à jour du casting pour le film a été obtenue par The Illuminerdi avec le site affirmant que l’alun de « X-Men » Alan Cummings est recherché pour le rôle de Honest John dans le film avec Stephen Graham (« Boardwalk Empire ») incliné pour le rôle de le cocher.

L’Illuminerdi a reçu un avis de mise à jour de la recherche de casting pour la prochaine adaptation en direct de Disney de Pinocchio!

Voici la répartition de ces personnages particuliers:

COACHMAN (rôle Live Action) – Une silhouette sinistre et sombre qui est connue pour attirer les petits garçons sur Pleasure Island où ils sont transformés en ânes.

HONEST JOHN (rôle d’animation / voix off) – Un renard littéral et métaphorique. Un escroc rusé. Il encourage Pinocchio à arrêter d’aller à l’école et le vend au cirque.

Tom Hanks, qui a travaillé avec Zemeckis sur «Forrest Gump», se réunira avec le cinéaste sur le film, jouant Geppetto.

Le réalisateur de «Paddington», Paul King, avait à l’origine été engagé pour réaliser mais a dû quitter le projet pour des raisons inconnues, ouvrant la voie à Zemeckis pour intervenir.