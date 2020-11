« Coupez le son du jeu », recommande Twitch, pour éviter les problèmes DMCA

Chicco Attache-sucette Doudou Pocket Friend Bleu

Description : Chicco Attache-Sucette Doudou Pocket Friend Bleu c'est un objet pratique et ludique. Cet accessoire ravira votre enfant ; il ne se déplacera plus sans son doudou ni sa sucette.Il permet de ne pas perdre la sucette et surtout d'éviter de la faire tomber. Finis les problèmes d'hygiène et finies