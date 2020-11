Coupez le son de votre micro DualSense pendant les jeux PS5 multijoueurs

Nous avons tous été dans ce lobby multijoueur dans lequel vous avez été où un gars se dispute avec quelqu’un d’autre chez lui, ou fait exploser de la musique suffisamment fort pour donner au jeu une toute nouvelle bande-son. Ces problèmes sont sur le point de devenir beaucoup plus répandus sur la PS5 grâce au microphone DualSense. Afin d’éviter une situation potentiellement embarrassante, ou simplement pour éviter d’ennuyer vos lobbies, n’oubliez pas de couper le son de votre micro DualSense lorsque vous jouez à des jeux multijoueurs sur la PS5.

Le nouveau contrôleur DualSense de Sony pour la PS5 est livré avec un micro intégré. C’est un microphone décent et semble être une solution pour l’écouteur pack-in fourni avec la PS4. Cependant, cela signifie maintenant que chaque joueur PS5 a un micro chaud dans ses mains lorsqu’il joue à un jeu multijoueur en ligne. Au lieu du mec inattentif qui ne peut pas être dérangé pour couper le micro de son casque, vous avez chaque joueur PS5 avec un micro par défaut sur «on», remplissant les halls multijoueurs avec les sons qui se produisent dans leurs salons. Au mieux, c’est ennuyeux. Au pire, c’est gênant et embarrassant.

J’ai découvert ce problème plus tôt dans la journée lors d’une session de prévisualisation multijoueur avec d’autres médias et relations publiques sur ma PS5. Je me suis lancé dans le jumelage, j’ai posé mon DualSense et j’ai commencé à avoir une conversation avec ma femme, une conversation que je pensais avoir lieu dans l’intimité de ma propre maison. Les messages frénétiques et les appels d’un ami sur mon téléphone m’ont incité à couper le son de mon micro car le hall pouvait apparemment entendre toute notre conversation. Heureusement, ce n’était rien de trop embarrassant ou privé, et il n’y avait pas beaucoup de monde dans le hall, mais c’était un problème qui se produisait encore bien que je l’ai même appelé dans ma critique PS5 comme un problème possible.

Il y a un gros, gros, gros problème avec le micro intégré DualSense. Chaque contrôleur PlayStation 5 dispose désormais d’un micro chaud qui est activé par défaut. Cela signifie qu’à moins que vous ne le désactiviez manuellement, vous diffusez votre salon pour que tout le monde dans un hall multijoueur l’entende. – Bois de Chandler (@FinchStrife) 11 novembre 2020

Donc, si cela peut même m’attraper, quelqu’un qui était assez conscient des problèmes potentiels posés par le micro DualSense, au dépourvu, alors il est presque certain que le micro DualSense sera le fléau de chaque lobby multijoueur PS5 existant. Les gens ont du mal à se souvenir de couper le son d’un micro dont ils sont réellement conscients sur un casque, et maintenant vous avez mis un micro chaud entre les mains de chaque joueur PS5, qu’ils aient un casque connecté ou non.

Je pense que cela s’est aussi produit avec d’autres joueurs dont je pouvais aussi entendre la voix pendant les matchs. Au moins, je ne pense pas qu’ils avaient eu l’intention d’appeler publiquement le reste de l’équipe certains des noms qu’ils disaient. Je m’inquiète de l’omniprésence du microphone en ce qui concerne la toxicité dans les matchs en ligne. Ces malédictions exaspérées, à bout de souffle, à la maison contre le terrible guérisseur ou le gars qui ne joue pas l’objectif sont sur le point d’être beaucoup plus publiques.

Heureusement, le problème est facilement résolu en appuyant rapidement sur le petit bouton situé sous le bouton PS. Il s’allumera en orange pour indiquer que le micro est en sourdine (et fonctionne même comme une sourdine rapide pour les micros du casque). Ce n’est qu’un petit message d’intérêt public et quelque chose dont il faut être conscient. N’oubliez pas que le contrôleur DualSense a un micro intégré, et s’il vous plaît, pour la santé mentale des lobbies multijoueurs partout, n’oubliez pas d’appuyer sur ce bouton de sourdine.