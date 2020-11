Coupe du monde des clubs reportée à février – jusqu’à trois matchs du Bayern touchés

La Coupe du monde des clubs avec le triple vainqueur du Bayern Munich et les autres champions continentaux du Qatar a été reportée de décembre à la nouvelle année en raison de la pandémie corona.

Selon l’association mondiale FIFA, le tournoi se déroulera désormais du 1er au 11 février dans le pays du futur hôte de la Coupe du monde.

Le report de la Coupe du monde des clubs aura également un impact sur le calendrier de la Bundesliga. Compte tenu de l’arrivée et du départ du Bayern et du calendrier de leurs rencontres au Qatar, les matches de Munich face au TSG Hoffenheim (19e journée / 29 janvier au 1er février), au Hertha BSC (20/5 au 8 février) ) et contre Arminia Bielefeld (21/12 au 15 février) doivent être reportés.

En plus du Bayern, le champion du Qatar al-Duhail SC et le champion de l’OFC Auckland City FC ont été confirmés comme participants.

La FIFA a également annulé les tournois de la Coupe du monde pour les femmes U20 et U17, qui avaient déjà été reportés à 2021. Les deux compétitions devraient désormais avoir lieu en 2022.