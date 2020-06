Coupe d’Italie : Napoli VS Juventus, sixième trophée pour Naples

La 73e Coupe d’Italie revient finalement entre les mains de Naples, après une finale disputée avec l’équipe de Juventus Turin, et un score de 0-0 arbitré par une séance de tirs au but de 4-2.

La coupe d’Italie s’est tenue au stade olympique de Rome ce mercredi 17 juin, à 21 h. Alors que la finale de cette 73e édition se termine sur un score nul de 0-0, les joueurs de la SSC Naples remportent le trophée après leur victoire durant la séance de tirs au but qui était de 4-2. En effet, la fameuse équipe turinoise s’est avouée vaincue devant le nouveau champion du titre qui l’obtient pour la sixième fois. Malgré son espoir pour une quatorzième consécration, le vainqueur de l’AC Milan finit donc par s’incliner une deuxième fois devant le tombeur de l’Inter.

Naples VS Juventus : sixième trophée pour Naples

La tristesse était au rendez-vous pour les joueurs de Maurizio Sarri au terme de ce match final définissant les nouveaux champions en titre d’Italie. De leur autre côté, le club entrainé par Gennaro Gattuso s’est offert sa sixième coupe dans l’histoire de cette compétition. À l’affiche des scores de tirs au but, on pouvait finalement scruter un résultat de 4-2. Avant d’en arriver là cependant, les hommes de Gattuso se sont donnés corps et âme, surtout durant le temps réglementaire. Après avoir fait preuve d’une grande sérénité, ils ont donc conclu et remporté le premier trophée de cette fin de saison en Italie.

Naples VS Juventus : treizième sacre pour Juventus

N’offrant aucun répit à ses adversaires, la Juventus manque de justesse la victoire en passant à côté, mais surtout en baissant sa garde devant un rival qui a parfaitement aligné ses joueurs et monté son coup à l’avance. D’une part, elle est tout simplement restée à son treizième sacre dans la compétition après le tir manqué de Cristiano Ronaldo et la perte de balle de José Callejon. D’un autre côté, les Napolitains n’ont laissé aucune occasion de trouver une faille à leurs adversaires en leur fermant les espaces.

Juventus : des tirs mal cadrés

Durant cette rencontre, on a constaté que le rythme ne décollait pas du tout. Le coup franc de Lorenzo Insigne finit sur le poteau, Gianluigi Buffon sort le grand jeu et Eljif Elmas rate sa dernière tentative. Face à cela, les joueurs de Juventus ne sont jamais parvenus à percer la défense dressée par leur adversaire. De plus, leur entraîneur n’a visiblement pas trouvé la formation idéale. Autrement, Matteo Politano était venu en renfort à ses coéquipiers quelque peu avant le dernier coup de sifflet. Au final alors, Dries Mertens et compagnie est parvenu à faire respecter la logique de la partie.