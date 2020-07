Coupe DFB: les adversaires du FC Bayern encore inconnus – BVB doit aller au MSV

Le champion en titre du Bayern Munich ne connaît pas encore son adversaire, le vice-champion Borussia Dortmund, en revanche, c’est déjà clair: le vainqueur du record de Munich affrontera le vainqueur de la coupe régionale de l’Association Mittelrhein au premier tour de la DFB Cup 2020/2021.

Là-bas, l’équipe de la ligue régionale Alemannia Aachen et les équipes de la ligue de Mittelrhein 1. Le FC Düren, Viktoria Arnoldsweiler et le FC Pesch se battent toujours pour le titre – et pour la grande partie de la compétition contre le Bayern.

BVB doit aller au club de troisième division MSV Duisburg. L’entraîneur de MSV Torsten Lieberknecht n’était pas très satisfait du sort: « Tant de choses, alors probablement sans nos fans ou ne serait-ce qu’avec une petite partie – c’est tout mauvais … », il sera du côté des clubs de la troisième division. « En termes de sport, nous n’avons pas besoin de nous préoccuper du Borussia Dortmund. Ils sont au sommet du who’s who du football international de haut niveau », explique-t-il.

Le tirage au sort a été effectué par le président de la DFB Fritz Keller et le secrétaire général de la DFB Heike Ullrich dimanche soir dans le ARD effectuée. Les matchs du premier tour se joueront du 11 au 14 septembre.

De nombreux couples n’ont pas pu être déterminés exactement parce que, entre autres, les vainqueurs de la coupe nationale n’ont pas encore été déterminés. Celles-ci ne seront déterminées que le 22 août. Plus de 90 équipes ont encore la chance de se qualifier pour la coupe. Il y avait donc 23 espaces réservés dans le tambour de loterie. Le FC Bayern a tiré l’un d’entre eux.

Le RB Leipzig joue pour le club de deuxième division 1. FC Nürnberg, qui vient d’éviter le crash en troisième division il y a deux semaines. Le finaliste de l’année dernière, le Bayer Leverkusen, devait devenir le vainqueur de la coupe de l’association de Hambourg.

Coupe DFB: 1er tour dans l’aperçu

Équipe du pot amateur Équipe de pot professionnel Représentant du Rhin moyen Bayern Munich MSV Duisbourg Borussia Dortmund 1. FC Nuremberg RB Leipzig Représentant de Hesse Sv Sandhausen Représentant du Wurtemberg Erzgebirge Aue Dynamo Dresde Hamburger SV Représentant de Rhénanie VfL Bochum Représentant de Baden SC Fribourg Représentant du Brandebourg VfL Wolfsburg Représentant de Brême Borussia Monchengladbach Représentant de la Sarre FC St. Pauli Représentant de Hambourg Bayer Leverkusen Wurzburger Kickers Hanovre 96 Représentants de Westphalie SpVgg Greuther Fürth Représentant de Berlin 1. FC Cologne Représentant du Bas-Rhin Arminia Bielefeld Représentants de Bavière FC Schalke 04 FC Ingolstadt Fortuna Düsseldorf Karlsruher SC 1. FC Union Berlin 1. FC Magdebourg Darmstadt 98 Représentants de Westphalie SC Paderborn Représentants du sud-ouest Jahn Regensburg Représentant du Schleswig-Holstein VfL Osnabrück Représentant du Bas-Rhin FSV Mainz 05 Représentants de Saxe TSG Hoffenheim Représentants de Bavière Eintracht Francfort Représentant de Thuringe Werder Brême SV Wehen Wiesbaden 1. FC Heidenheim Représentants de Basse-Saxe FC Augsbourg Représentants du sud de Baden Holstein Kiel Eintracht Braunschweig Hertha BSC Représentant de Mecklembourg-Poméranie occidentale VfB Stuttgart