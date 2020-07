Coupe-de-la-Ligue-Finale PSG – Olympique Lyon: Ort, Datum, TV-Übertragung

Le FC Bayern en profite pour la deuxième fois: ces meilleurs talents ont quitté le PSG

1/32 Le groupe d’investisseurs qatari QSI injecte des milliards dans l’équipe du PSG depuis 2011 et permet des transferts comme celui de Neymar pour remporter la Ligue des champions. La plupart du temps, les plantes cultivées sur place sont laissées pour compte.

2/32 En raison du manque d’engagement vis-à-vis de l’ensemble star, les joueurs prometteurs cherchent souvent à aller loin. SPOX présente les talents que le PSG a dessinés ces dernières années. Spoiler: le FC Bayern en profite désormais pour la deuxième fois

3/32 CHRISTOPHER NKUNKU: A fait partie des U-teams du PSG pendant cinq ans avant d’être lentement présenté aux professionnels. Sous Tuchel, il était particulièrement utilisé dans les ligues et les coupes.

4/32 Le milieu de terrain flexible de 21 ans a néanmoins quitté le PSG à l’été 2019 pour environ 15 millions d’euros et s’est rendu au RB Leipzig. Là, il est absolument fixé à Nagelsmann et avec 13 passes décisives l’un des meilleurs assistants de la saison en cours.

5/32 MOUSSA DEMBELE: A fui la PSG Academy pour le Fulham FC à l’âge de 16 ans. La raison: « J’ai trouvé qu’au PSG, ils ne faisaient pas assez confiance aux talents de l’académie. » Il a fait ses débuts professionnels chez les Cottagers et est passé au Celtic après deux ans.

6/32 Là, Dembele a marqué 51 buts en 94 matchs et est revenu en France après un total de six ans sur l’île. À l’Olympique de Lyon, il est un joueur régulier et le plus performant et a marqué 42 fois en 88 matchs.

7/32 DAN-AXEL ZAGADOU: Considéré comme l’un des plus grands talents défensifs de France après de bonnes performances en équipe deuxième et chez les juniors au PSG. A l’expiration de son contrat avec le PSG, il a «pris la décision consciente» de passer au BVB.

8/32 Dortmund avait toujours réussi à « intégrer les jeunes joueurs dans l’équipe professionnelle et à les développer au plus haut niveau », disait-il à l’époque et devrait avoir raison. Au BVB, il était parfois un joueur régulier malgré son jeune âge …

9/32 … et au cours de la dernière saison, même les joueurs les plus compétitifs de la Bundesliga (70%). Cependant, Zagadou a toujours été bon pour Patzer, il était donc souvent sur le banc pendant la saison cruciale.

10/32 Parce que BVB a une offre excédentaire de défenseurs après le transfert des Hummels, des rumeurs d’adieu sont venues au BVB. Au départ, il a gardé la banque pendant la saison 2019/20 pendant longtemps avant de jouer à nouveau fort jusqu’à sa blessure.

11/32 BOUBAKARY SOUMARE: A été élevé aux U19 par le PSG avant ses 17 ans, a remporté le championnat et était en finale de la Youth League. L’entraîneur de réserve François Rodrigues a déclaré qu’il avait tout pour réussir.

12/32 Néanmoins, le milieu de terrain défensif a décidé de passer à Lille OSC. L’international U20 était là pendant un an et demi avant de ne jouer que sept minutes de début février à la fin de la saison.

13/32 JEAN-KEVIN AUGUSTIN: Son étoile était au plus tard au Championnat d’Europe U19 en Allemagne en 2016 lorsque le prometteur Sturm-Juwel a tiré sur la France avec six buts pour le titre. L’intoxication du tournoi a été suivie d’une désillusion au PSG.

14/32 Augustin, qui a rejoint l’Académie de Paris à l’âge de douze ans et a également fait le saut pour devenir professionnel, a peu ou pas du tout joué. Après la trêve hivernale de 2017, il a été renvoyé dans la réserve et ne jouait plus pour le PSG.

15/32 À l’été 2017, il a déménagé au RB Leipzig pour 16 millions d’euros. Là, il a fait la navette entre le banc et le onze de départ, marquant 20 buts en 67 matchs. L’été, il a été attribué à Monaco sans y convaincre. Actuellement prêté à Leeds.

16/32 KINGSLEY COMAN: A été formé au PSG quand il était jeune, mais ne s’y sentait pas assez apprécié (après avoir fait le saut pour devenir professionnel). « Je n’ai rien appris au PSG, je n’ai pas été pris en compte », a-t-il déclaré en regardant en arrière.

17/32 Coman s’est retrouvé à la Juventus, où il était principalement utilisé comme deuxième top – une position qu’il n’aimait pas. Pressé pour un déménagement au Bayern, qui lui a donné un test de deux ans et emprunté.

18/32 Pendant ce temps, Coman est presque toujours au FCB et est en passe de devenir un ailier exceptionnel s’il est épargné de nouvelles blessures graves. A participé à 65 buts en 155 matchs pour le Bayern.

19/32 MOUSSA DIABY: Comme Zagadou, l’un des millésimes forts du PSG en 1999 et 2000. Lancé la saison dernière après un prêt malheureux à Crotone, a obtenu plus de 1130 minutes d’utilisation de Tuchel en Ligue 1.

20/32 Néanmoins, l’ailier de 20 ans a décidé de dire au revoir au PSG et est passé au Bayer Leverkusen. Là, il devait hériter de Julian Brandt, qui avait émigré au BVB. Au PSG, il a été impliqué sur huit buts en 25 matchs …

© imago images / RHR-Foto 21/32 … un quota qu’il a déjà amélioré lors de sa première saison BL. En 33 matchs, il a été directement impliqué dans 14 buts. « Vous avez rarement une telle qualité en Bundesliga », s’enthousiasmait récemment son coéquipier Demirbay.

22/32 TIMOTHY WEAH: Le fils de l’ancien joueur de football mondial George Weah est né à New York et a rejoint le département jeunesse du PSG en 2014 – il y a marqué de nombreux buts et s’est frayé un chemin jusqu’aux pros.

23/32 Cependant, ce n’était pas suffisant pour plus de six matchs de compétition et il est donc passé d’abord au FC Celtic en prêt et cet été finalement à Lille pour dix millions d’euros. En raison d’une grave blessure musculaire, il n’a joué que trois matchs à ce jour.

24/32 JONATHAN IKONE: Tout comme Weah, il a également quitté le PSG en prêt avant de rejoindre l’OSC Lille. Contrairement à Weah, cependant, il s’est rapidement retrouvé coincé et compte actuellement 24 points de buteur en 77 matchs de compétition.

25/32 MAHAMADOU DEMBELE: A 18 ans, le défenseur central quitte le PSG et rejoint le RB Salzbourg. Après avoir prêté au FC Liefering et à Fortuna Sittard, il a d’abord fait partie de l’équipe professionnelle de Salzbourg, plutôt que de rejoindre l’équipe de deuxième division de Troyes sans engagement.

26/32 MAMADOU DOUCOURE: a quitté le PSG gratuitement à l’été 2016 et s’est rendu au Borussia Mönchengladbach en Allemagne. Cependant, le défenseur central très talentueux est resté presque incroyablement malheureux à propos des blessures.

27/32 Le joueur de 21 ans a contracté une déchirure du faisceau musculaire après l’autre et n’a pas fait un seul match pour les professionnels en quatre ans pour Gladbach. Ce n’est que le 31 mai 2020 qu’il a fait ses débuts.

28/32 TANGUY COULIBALY: Peut être utilisé de manière flexible et a déjà disputé sept matchs en Youth League pour le PSG (un but, deux passes). À l’été 2019, a décidé de passer au VfB Stuttgart et a fait ses débuts là-bas le 20 octobre.

© imago images / PanoramiC 29/32 TANGUY KOUASSI: Après Coman, le prochain talent du PSG qui apparaîtra pour le Bayern dans le futur. Le seul joueur défensif de 18 ans est considéré comme l’un des plus grands talents du pays et, selon les informations de SPOX, déménagera gratuitement à Munich cet été.

© imago images / PanoramiC 30/32 Au PSG, il a disputé onze matchs de compétition dans la saison annulée et a même fait ses débuts en CL. Les patrons du PSG étaient « en colère » contre sa décision de quitter le PSG et de signer un contrat de cinq ans avec le FCB, selon un rapport de Sky.

© imago images / PanoramiC 31/32 Du côté de Munich, Kouassi correspond exactement à ce que le directeur sportif Salihamidzic avait déjà annoncé en avril. « Nous voulons nous renforcer avec les meilleurs talents européens », a-t-il déclaré il y a deux mois. Et le FCB l’a probablement fait.