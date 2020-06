Coupe d’Allemagne : la DFB confirme la suspension de Kostic

Le tribunal des sports de la DFB a confirmé la condamnation de Filip Kostic de l’Eintracht Frankfurt lors d’une audience. Le Serbe de 27 ans reste suspendu pour quatre matchs de coupe de la DFB. La suspension se termine en tout cas au plus tard à la fin de la saison 2021/2022. Kostic avait été expulsé par l’arbitre Felix Zwayer le 4 mars dans le temps additionnel du match de la Coupe DFB contre le Werder Brême en raison d’un jeu brutal et dangereux sur le terrain.

Hans E. Lorenz, qui dirigeait le procès en tant que président du terrain de sport de la DFB, a déclaré: « Le club s’est prononcé en faveur du joueur en disant qu’il n’avait pas l’intention de blesser son adversaire. Qu’il était sur un terrain de sport, et qu’il a regretté son comportement et s’est immédiatement excusé sincèrement. En revanche, il fallait tenir compte du fait que les blessures subies par le joueur concerné étaient considérablement plus graves qu’on ne le pensait initialement. Le joueur n’a jusqu’à présent pas pu jouer un match. Dans ce contexte, la peine n’a pas pu être suspendue. »

La décision du tribunal des sports peut être portée en appel devant le tribunal fédéral de la DFB dans un délai d’une semaine.