Counter-Strike: Global Offensive – Fnatic Pro Krimz reçoit l’interdiction d’ACC mais la raison est obscurcie dans le mystère

Dans une tournure intéressante des événements, le maestro de Fnatic Freddy « Krimz » Johansson a reçu une interdiction VAC à l’improviste. Il a contacté Counter-Strike: Global Offensive et Valve via un tweet, cherchant une rectification du problème. Cependant, Valve n’a pas encore publié de déclaration officielle, donc rien n’est certain à ce stade.

En ouvrant son profil Steam (où il a reçu l’interdiction), une interdiction de Valve Anti Cheat est à la vue qui dit « 0 jour depuis la dernière interdiction. »

Cela signifie que le professionnel de 26 ans a reçu l’interdiction il y a moins de 24 heures.

Valve distribue ces interdictions aux joueurs accusés de tricherie. Comme vous pouvez l’imaginer, plusieurs joueurs dans le passé ont reçu ces interdictions. Et dans certains cas, ceux-ci ont également été annulés. Cela se produit généralement si la raison de l’interdiction n’est pas claire, ce qui semble être le cas cette fois. Hélas, nous ne pouvons rien dire avec certitude jusqu’à ce que Valve publie une notification officielle.

Un autre Counter-Strike: Global Offensive pro obtient une interdiction VAC

Krimz est l’un des joueurs les plus cohérents de la scène compétitive. C’est cette constance qui lui a permis de décrocher plus de vingt titres de premier plan avec Fnatic, l’équipe avec laquelle il a passé plus de cinq années glorieuses en dehors du détournement mineur lorsqu’il avait rejoint GODSENT.

Il semble que mon compte ait été banni. @CSGO pouvez-vous résoudre ce problème dès que possible? – Freddy Johansson (@Krimz) 28 novembre 2020

C’est pour cette raison susmentionnée que son interdiction est un choc pour la communauté. De plus, Valve est connue pour avoir distribué des interdictions en raison d’erreurs et les avoir annulées plus tard. Et c’est aussi le point de vue des autres pros.

Les joueurs d’Astralis Lucas ‘Bubzkji’ Andersen et Nicolai ‘device’ Reedtz ont été parmi les premiers à tweeter sur l’interdiction de VAC de KRIMZ. Bubzkji a également suggéré que c’était définitivement une erreur et qu’elle serait corrigée bientôt.

Un autre facteur suggère qu’il pourrait s’agir d’une erreur interne. Malgré l’interdiction de Valve, Krimz ‘n’a pas été interdit par FaceIt, ce qui corrobore la théorie de l’erreur interne.

À propos du compte interdit par Krimz VAC. pic.twitter.com/ztEwun6Q0q – Andreas Samuelsson (@SamuelssonCSGO) 28 novembre 2020

L’entraîneur-chef de Fnatic a envoyé un Tweet clarifiant que Krimz n’a utilisé aucun programme illégal et que la raison de ses interdictions reste obscure.

Au moment d’écrire ces lignes, son compte est toujours interdit sur Steam et il n’y a aucune confirmation s’il s’agit d’une erreur ou s’il est impliqué dans une controverse.