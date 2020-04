Côté obscur de l’anneau partage l’éloge de Mick Foley pour David Schultz Ep

Plus tôt cette semaine, nous avons parlé du mastodonte du divertissement et d’un ancien lutteur de la WWE à plein temps Dwayne The Rock Johnson donner son sceau d’approbation aux producteurs Evan Husney et Jason Eisenerc’est Côté obscur de l’anneau et son regard sur l’ancienne star de la WWE David Schultz. Tracer comment la carrière de Schultz a déraillé après une violente confrontation avec le journaliste 20/20 John Stossel sur la façon dont la « vraie » lutte professionnelle était, l’épisode « David Schultz et The Slap Heard Round the World » a gagné un autre fan de catch professionnel dans la légende Mick Foley.

Dans les deux vidéos Twitter suivantes, Foley exprime de manière ludique son regret d’avoir refusé le travail de narration (alors là, Chris Jericho) avant de révéler le temps qu’il a passé à travailler avec Schultz et ses premières impressions. Après cela, la série et Foley ont retweeté un coup d’œil à combien ce segment 20/20 avait sur Foley et la formation de Cactus Jack. Foley sera sur l’épisode de la semaine prochaine pour discuter de l’histoire de Herb Abrams et la Fédération universelle de lutte (UWF).

Nous t’aimons @RealMickFoley 🙏 Merci Ne manquez pas la légende du hardcore dans l’épisode de la semaine prochaine sur l’histoire sauvage de Herb Abrams et de l’UWF. https://t.co/HfN92u8Szy – Côté obscur de l’anneau (@DarkSideOfRing) 29 avril 2020

La pièce 20/20 qui était au centre de la soirée d’hier @DarkSideOfRing épisode, a eu un effet profond sur moi quand je l’ai regardé en 1985. J’ai fait une promo à ce sujet dans #ECW en 1995… et le voici. https://t.co/tg3peploMq – Mick Foley (@RealMickFoley) 29 avril 2020

La deuxième saison se compose de dix épisodes et a concentré ses projecteurs d’investigation sur un large éventail de sujets, en commençant par un regard en deux parties sur la vie et les décès tragiques de Chris Benoit, Nancy Benoitet leur fils, Daniel. De là, la série s’est penchée sur le meurtre de Dino Bravo, le Tournoi « Brawl for All » de la WWF / WWE qui a entraîné des blessures mettant fin à sa carrière, la carrière controversée de la star de l’ECW New Jack et la rencontre violente de Schultz avec Stossel.

Le reste de la saison se penche sur la mort de Nancy Argentino, Jimmy Snukapetite amie, l’histoire des légendes de la lutte par équipe faucon et Animal: Les Road Warriors, Herb Abrams‘tentative de construire un empire de lutte, et l’histoire de Owen Hartest mort lors d’un pay-per-view de la WWE. En plus de servir en tant que producteurs exécutifs, Husney sert également d’écrivain sous la direction d’Eisener. Catherine Whyte, Naveen Prasad, et Vanessa Case servent également de producteurs exécutifs, Alex McIntosh produire. Tara Nadolny est le superviseur exécutif de Vice TV, avec la série produite par Vice Studios.

Le post Le côté obscur du ring partage les louanges de Mick Foley pour David Schultz Ep







