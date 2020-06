Cotations de la 28e journée du groupe de qualification

Wiener Autriche consolide sa place au sommet et Altach est également en éliminatoires de la Coupe d’Europe après le match nul contre le candidat numéro deux d’Admira. L’Admira et le WSG Tirol partagent la lanterne rouge, Mattersburg a pu reprendre son souffle avec la victoire face à St. Pölten.

Le ressentiment était toujours grand. Cette fois, l’entraîneur du WSG Thomas Silberberger a montré un côté très autocritique et n’a pas hésité à critiquer ses joueurs.

WSG Tirol – FK Autriche: 1: 2

Thomas Silberberger (entraîneur WSG): « L’Autriche a déjà la qualité avec un temps de blessure de 55 minutes avec un de plus, donc il faut beaucoup de chance pour obtenir quelque chose. Mais nous n’étions certainement pas assez bons pour la Bundesliga aujourd’hui. Nous devons nous réveiller maintenant présent comme onze contre onze aujourd’hui (joueur, note), les chiffons doivent voler. Il faut mener les duels plus résolument. Un contre un en défensive, ça ne peut pas être plus désolé. Il nous reste quatre matchs, nous avons le nôtre La main, c’est fait. «

Christian Ilzer (formateur Autriche): « J’ai vu une excellente phase de départ, les 25 premières minutes ont été formidables. Nous avons presque réussi le but de nulle part. Le jaune-rouge bien sûr nous a mis sur les cartes. Dans la seconde moitié, nous avons fait beaucoup d’occasions. quelque chose à critiquer, alors que nous n’avons pas fini les chances. Nous avions encore beaucoup d’options pour décider tôt du match. Nous voulons gagner ce groupe, nous sommes sur la bonne voie. Le laisser partir maintenant serait fatal. «

SCR Altach – Admira: 1: 1

Alex Pastoor (entraîneur Altach): « D’une part, nous n’étions pas assez agressifs, d’autre part, nous étions trop agités. C’était trop de confusion, le timing était souvent mauvais. Les Admira nous ont gâché avec leur plan de match très simple et nous n’avons pas pu trouver la paix. En fait, nous n’avions que les premières minutes et qui a voté après le 0-1. «

Zvonimir Soldo (formateur Admira): « Nous pouvons être très satisfaits des points que nous avons marqués lors des deux matches contre Altach. Parce que les prétentions d’Admira sont différentes de celles d’Altach. Cependant, nous avons eu de meilleures chances dans les deux matches. Après le 1: 0-lead aujourd’hui, nous n’avons pas réussi à fermer le sac. La bataille de relégation tire sur les nerfs, mais à la fin, nous avons fait tous les matchs sauf le Tirol (0: 3, note). «

SV Mattersburg – SKN St. Pölten: 2: 0

Franz Ponweiser (entraîneur de Mattersburg): « Ce fut un match extrêmement intense, le SKN aurait pu tout aussi bien gagner. Nous étions meilleurs mardi. L’équipe a bien supporté le changement tactique, Dieu merci, nous avons pris la tête 1-0. Ce n’était pas lié au football aujourd’hui. optimal de nous, mais le combat est important dans une telle phase. Nous n’avons pas laissé beaucoup de chances. Nous avons maintenant la relégation entre nos mains. «

Robert Ibertsberger (formateur à St. Pölten): « C’était un match qui n’aurait pas dû être perdu. Nous avions une bonne adhérence sur le jeu et nous avons laissé peu d’occasions. Mattersburg avait peu de chance de sortir du match, sauf par les standards. Nous n’avons pas eu le jeu de passe dans le dernier tiers. Donc vous perdez un jeu que vous ne devriez pas perdre. «

Table de Bundesliga du groupe de qualification