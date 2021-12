Cosmétiques solides : une alternative dans l’air du temps

La récente prise de conscience écologique a poussé les marques à développer des alternatives aux nombreux avantages dans le cadre d’une utilisation quotidienne. De manière à limiter les déchets, les cosmétiques solides ont vu le jour et se développent peu à peu afin de progressivement encourager la population à adopter de meilleures habitudes pour la planète.

Les cosmétiques solides : qu’est-ce que c’est ?

De plus en plus en vogue, les cosmétiques solides restent encore un mystère. De manière à mieux comprendre leur fonctionnement ainsi que leurs avantages, nous vous présentons ici cette alternative à succès.

S’ils se présentent sous une forme solide, cela vient du fait qu’ils ne contiennent pas d’eau dans leur composition. En supprimant l’eau, nous supprimons également l’ajout de conservateurs nécessaires afin que ceux-ci ne s’altèrent pas avec le temps. Nous retrouvons alors systématiquement un produit plus naturel, uniquement grâce à sa forme. Ce dernier sera ainsi naturellement conservé, ce qui permet de rallonger sa durée de vie ; un avantage indéniable lorsque l’on prend en compte la qualité de ces derniers.

Contrairement à ce que de nombreux consommateurs pensent, les cosmétiques solides sont très faciles à utiliser. Il convient de simplement humidifier la zone concernée, en fonction du produit concerné (shampoing, déodorant, dentifrice, nettoyant visage…) et de frotter ce dernier délicatement.

Une alternative en faveur de l’environnement

Si les cosmétiques solides connaissent un tel succès, c’est en raison du grand avantage écologique qu’ils proposent. En effet, sous forme solide, ces derniers ne nécessitent plus de contenants en plastique, souvent déversés dans les océans ; un premier facteur de pollution dans le monde entier. À l’année, vous réduisez grandement vos déchets, ce qui représente une réelle avancée d’un point de vue écologique.

Les cosmétiques solides sont une bonne alternative pour l’environnement en raison de la suppression de bouteilles en plastique, toutefois ceux-ci présentent également une composition de plus en plus irréprochable. En oubliant tous les composants toxiques tels que : le silicone, le sulfate, les parabens, les tensioactifs agressifs et les sels d’aluminium, nous retrouvons un produit dédouané de tous ingrédients nocifs. En optant pour des cosmétiques solides, votre peau comme la planète sont alors épargnés.

Pourquoi favoriser les cosmétiques solides ?

Bien que les cosmétiques solides soient principalement utilisés pour leurs avantages écologiques, ceux-ci se démarquent également pour les nombreuses propriétés qu’ils proposent. Dans un premier temps, ces derniers ont su proposer une efficacité indéniable dès la première utilisation. À titre d’exemple, un shampoing solide se démarquerait des formats liquides notamment au niveau de la durée : il serait en effet deux fois plus puissant. Vous êtes alors en mesure de mieux espacer vos shampoings afin de laisser le temps à vos cheveux de se régénérer.

D’autre part, les cosmétiques solides sont également une option des plus pratiques lorsque l’on souhaite voyager. En effet, qu’il s’agisse d’un déplacement ponctuel ou de séjours réguliers, opter pour un format solide saura vous faciliter la vie. Non seulement ces derniers ne risquent pas d’être rejetés à l’aéroport, mais vous évitent également les potentiels risques d’incidents de flacons qui s’ouvrent dans vos bagages. En complément, ceux-ci seront aussi bien plus légers.

Enfin, ces derniers présentent également un avantage d’un point de vue économique. En effet, les cosmétiques solides sauront vous assurer une durée de vie plus longue qu’un format liquide. En règle générale, il est estimé qu’un shampoing solide de 50 grammes équivaut à 500 ml de shampoing en bouteille.

Druydès : une marque de référence pour les cosmétiques solides

Spécialisée dans les produits d’hygiènes sains, la marque Druydès met du cœur à l’ouvrage afin de proposer des cosmétiques naturels et adaptés à tous. La plateforme en ligne met en avant une large gamme d’articles en tous genres : démaquillant solide, shampoings solides… Afin de vous accompagner dans cette démarche écologique et pratique, Druydès met à disposition des consommateurs une multitude de conseils afin d’utiliser au mieux ces cosmétiques solides.

Chaque cosmétique solide Druydès est fabriqué en France et s’efforce de ne proposer que des produits visant à réduire l’impact environnemental. Vous trouverez alors un emballage écoresponsable, compostable ou biodégradable, fabriqué à partir de résidus organiques.

Afin que vous puissiez profiter des cosmétiques solides Druydès sans plus attendre, la plateforme vous assure une livraison dans les meilleurs délais avec un délai d’expédition de 48 heures après paiement.