Corruption, meurtre au Guatemala – / Film

La collection de HBO de nouveaux documentaires centrés sur le crime se poursuit le mois prochain avec L’art du meurtre politique, qui raconte le meurtre en 1998 de Juan Gerardi, un évêque guatémaltèque et militant des droits de l’homme qui a été tué pour avoir blâmé l’armée du pays pour certaines des atrocités de sa brutale guerre civile de plusieurs décennies. George Clooney et son partenaire producteur Grant Heslov exécutif a produit ce documentaire, et une nouvelle bande-annonce a été publiée que vous pouvez regarder ci-dessous.



L’art du meurtre politique

«L’évêque Juan Gerardi a tenté de dénoncer les crimes et la corruption au Guatemala et l’a payé de sa vie», a déclaré Clooney dans un communiqué. «Grant et moi sommes fiers d’aider à montrer son courage au reste du monde.»

Deux jours après avoir publié un rapport mettant en cause l’armée guatémaltèque, Gerardi a été battu à mort dans un garage d’église. La scène du crime n’a pas été correctement traitée et les co-auteurs du rapport ont commencé à soupçonner que la véritable cause de sa mort était dissimulée. À travers un mélange de photos et d’images d’archives et de nouvelles interviews avec ces co-auteurs et enquêteurs, ce documentaire met en évidence comment ils ont commencé à découvrir la corruption et la tromperie qui ont mis leur vie en danger. Entendre l’un d’eux parler de la façon dont une arme a été mise dans la bouche de son fils de quatre ans est vraiment déchirant ici, et le doc est censé être plein de «rebondissements et surprises surprenants, révélant la violence et la corruption de l’après-guerre. La démocratie fragile du Guatemala à travers une affaire qui deviendrait un symbole de la lutte du pays pour la responsabilité et la justice.

Voici la description officielle:

Basé sur le livre primé de Francisco Goldman du même nom et produit par les lauréats d’un Oscar® George Clooney et Grant Heslov, raconte l’histoire du meurtre en 1998 de l’activiste guatémaltèque des droits humains, l’évêque Juan Gerardi, qui a stupéfié un pays ravagé par des décennies de violence politique , et la lutte pour la justice qui s’en est suivie.

Ceci fait partie de l’anthologie libre de HBO de documentaires liés à la criminalité qui sont distribués de novembre à décembre, qui comprend également Fou, pas fou (disponible dès maintenant), Le mystère de DB Cooper (25 novembre), Bébé Dieu (2 décembre), et Serpent d’Alabama (9 décembre). Paul Taylor (Nous sommes ensemble) dirige ce documentaire, et il est produit par Teddy Leifer (La guerre invisible, Icare) et Regina K. Scully (Le vœu, Le conte, Sur le disque).

L’art du meurtre politique premières sur HBO et sera disponible en streaming sur HBO Max sur 16 décembre, 2020.

