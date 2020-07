Coronavirus: l’Espagne se précipite pour sauver le tourisme alors que les cas augmentent

in

L’Espagne se bat pour sauver son industrie touristique en difficulté après que le gouvernement britannique a imposé une quarantaine de 14 jours à toutes les arrivées en provenance du pays.

Les représentants du gouvernement insistent sur le fait que le virus est sous contrôle et veulent que certaines zones soient exemptées de l’ordre d’auto-isolement britannique, y compris les îles Baléares.

Environ 18 millions de Britanniques se sont rendus en Espagne en 2019, soit près d’un quart de toutes les arrivées dans le pays.

Mais la jeune ministre de la Santé Helen Whately a défendu la quarantaine.

Mme Whately a déclaré qu’après tous les «sacrifices» consentis pendant le verrouillage, le Royaume-Uni ne pouvait pas prendre le risque de revenir à une situation de taux de virus en hausse à travers le pays.

Le taux d’infection de l’Espagne a bondi ces derniers jours. Alors que l’épidémie reste sous contrôle dans de nombreuses régions d’Espagne, certaines régions – en particulier la Catalogne dans le nord-est et la région voisine de l’Aragon – ont connu un énorme pic d’infections.

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), le pays a enregistré 39,4 cas pour 100 000 habitants au cours des deux dernières semaines.

Le Royaume-Uni et la France voisine ont tous deux un chiffre de 14,6 infections pour 100 000 habitants.

Quelles sont les dernières nouvelles d’Espagne?

Les autorités locales ont émis des ordonnances de séjour à la maison pour quelque quatre millions d’habitants en Catalogne, y compris dans la capitale régionale Barcelone. Lundi, le président catalan Quim Torra a déclaré que des mesures de verrouillage encore plus strictes pourraient être imposées si le nombre d’infections ne s’améliorait pas dans les 10 prochains jours.

Nous sommes confrontés aux 10 jours les plus importants de l’été », a-t-il déclaré. La région a enregistré 5 487 infections la semaine dernière contre 3 485 la semaine précédente, a déclaré M. Torra aux journalistes, ajoutant que la situation était « très critique ».

Mais M. Torra a également assuré aux gens que la région restait sûre pour les touristes. S’exprimant en anglais, il a déclaré que « des mesures avaient été prises » et que les gens « pouvaient visiter la majeure partie de la région en toute sécurité ».

Quelles sont les règles de quarantaine pour l’Espagne et ses îles?

Espagne quarantaine: « Nous l’avons découvert trois minutes après l’atterrissage »

L’Espagne a imposé l’un des verrouillages les plus stricts d’Europe en mars pour lutter contre le coronavirus. Les restrictions strictes ont contribué à réduire le taux d’infection, mais ont également gravement endommagé l’économie, en particulier le tourisme.

Le tourisme représente environ 11% du produit intérieur brut (PIB) du pays, et un grand nombre de visiteurs viennent du Royaume-Uni.

En conséquence, le pays a désespérément voulu ramener des visiteurs pour aider à faire revivre les villes et les stations balnéaires en difficulté.

Lundi, le ministre du Tourisme Reyes Maroto a déclaré que le gouvernement travaillait avec les autorités britanniques pour exclure les îles Baléares et les îles Canaries de la quarantaine, les deux régions ayant de faibles taux d’infection.

« Ce que nous aimerions, c’est que les quarantaines soient levées le plus tôt possible sur les îles, et nous espérons que ce sera aujourd’hui plutôt que demain », a-t-elle déclaré.

Une source gouvernementale britannique a déclaré que des discussions étaient en cours avec l’Espagne sur la mise en place de ponts aériens afin que les personnes arrivant des Baléares et des Canaries n’aient pas à être mises en quarantaine, mais qu’une décision n’avait pas encore été prise.

D’autres dirigeants ont critiqué la mise en quarantaine du Royaume-Uni comme étant disproportionnée, étant donné le faible taux d’infections dans de nombreuses régions.

Ximo Puig, leader de la région de Valence, a déclaré à une station de radio locale que « nos données épidémiologiques sont meilleures que celles du Royaume-Uni », et a déclaré que l’ordre de quarantaine n’était « pas justifié ».

