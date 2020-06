Coronavirus : les États-Unis face à une deuxième vague d’épidémie ?

La deuxième vague a commencé : un médecin américain affirme que le système médical pourrait être mis à rude épreuve si les gens ne sont pas prudents.

Plusieurs États américains ont signalé des pics récents dans les cas de Covid-19, les mesures étant assouplies dans tout le pays. Les États-Unis ont le plus grand nombre de cas dans le monde. Près de 2,1 millions de personnes ont été infectées par la maladie et plus de 115 000 personnes sont décédées, selon les données de l’université Johns Hopkins.

Une insouciance meurtrière

Une deuxième vague de coronavirus a commencé aux États-Unis — et les gens doivent rester prudents ou risquer de stresser à nouveau le système de santé, a déclaré William Schaffner, professeur à l’école de médecine de l’université Vanderbilt.

« La deuxième vague a commencé », a déclaré le professeur de médecine à l’émission « Street Signs Asia » de la chaine américaine CNBC, de ce lundi matin. « Nous nous ouvrons à travers le pays, mais beaucoup, beaucoup de gens ne sont pas en distanciation sociale, beaucoup ne portent pas leur masque ».

Schaffner a ajouté que des rassemblements de masse et des services religieux sont également organisés. « Beaucoup de gens ne font tout simplement pas attention, ils sont insouciants », a-t-il dit. « Cela, bien sûr, va conduire à une plus grande propagation du virus Covid ».

Bien que Schaffner ait averti que la deuxième vague pourrait être en cours, les spécialistes de la maladie ont déclaré la semaine dernière que l’augmentation des cas de Covid-19 aux États-Unis n’était en fait que la continuation de la première vague de l’épidémie.

Ian Lipkin, professeur d’épidémiologie et directeur du Centre d’infection et d’immunité de l’université de Columbia, a déclaré que pour que la nouvelle épidémie soit définie comme une seconde vague, il aurait fallu que le coronavirus se retire et réapparaisse, ou qu’une nouvelle souche du virus émerge. Il a noté que l’augmentation récente des cas aux États-Unis « ne reflète aucun des deux » scénarios.