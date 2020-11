Coronavirus: le sport de haut niveau continuera – mais sans spectateurs

Le sport de haut niveau a pris son envol avec la nouvelle réglementation pour contenir la pandémie corona dans la mesure où l’entraînement et les compétitions peuvent se poursuivre. Cependant, les spectateurs ne sont plus autorisés à l’extérieur ni dans les salles. De nombreux clubs dépendront de l’extension du fonds d’aide. Par exemple, si la Bundesliga a cessé de jouer le 10 mars après la déclaration de l’interdiction des spectateurs, le ballon continuera à rouler.

À moins que les infections corona n’augmentent et n’empêchent la réalisation de jeux. Comme c’est le cas actuellement dans la ligue de hockey sur glace ICE, par exemple. Plusieurs matchs ont également été reportés dans la ligue masculine de basket-ball et la ligue de handball.

La réduction du nombre de téléspectateurs du fait de la réduction a récemment progressé à un rythme rapide. À partir du 1er juillet, jusqu’à 250 personnes ont été autorisées à occuper les sièges attribués et marqués dans des salles fermées et 500 dans la zone de plein air. Au 1er septembre, jusqu’à 5 000 visiteurs à l’intérieur et jusqu’à 10 000 à l’extérieur étaient promis. L’équipe de football de Bundesliga a ensuite développé les concepts Covid-19 requis pour les visites de stade, de sorte que la plupart des spectateurs ont été autorisés à se rendre au Rapid Vienna et au Red Bull Salzburg avec la limite supérieure de 10000 chacun.

Mais ces concepts n’ont été utilisés que lors de la première ronde, car à partir du 14 septembre, le gouvernement fédéral n’a autorisé qu’un maximum de 3 000 personnes aux événements sportifs en plein air et 1 500 visiteurs en salle. Une nouvelle réduction a eu lieu en raison du nombre croissant de cas corona le 25 octobre à 1500 ou 1000. À partir de mardi, le public sera complètement exclu, affectant non seulement les ligues mais aussi le tournoi de tennis féminin de Linz. Les épreuves de la Coupe du monde de ski alpin à Lech / Zürs à la mi-novembre étaient de toute façon prévues sans spectateur.

Les athlètes de haut niveau, y compris ceux du domaine des sports handicapés, et les athlètes qui tirent un revenu de leur travail ou qui ont déjà participé à des compétitions internationales peuvent continuer à pratiquer leur sport. Leurs superviseurs, entraîneurs et représentants des médias sont également autorisés à pénétrer dans les installations sportives. Cependant, il est important de garder une distance minimale d’un mètre entre les athlètes et les autres personnes et de porter un protège-dents.

Restriction de participation pour les principaux événements sportifs

Dans les sports d’équipe et dans les sports impliquant un contact physique lors de sports spécifiques, un concept de prévention Covid 19 à la pointe de la technologie enregistré par un médecin responsable doit être élaboré pour minimiser le risque d’infection et son respect doit être surveillé en permanence. Les tests sont obligatoires; en cas d’infection par le SRAS-CoV-2 chez un athlète, un superviseur ou un entraîneur, tous les athlètes, superviseurs et entraîneurs doivent être testés à nouveau dans les dix jours suivants avant chaque compétition.

Il existe désormais une restriction de participation pour les principaux événements sportifs. Il peut y avoir jusqu’à 100 athlètes à l’intérieur et jusqu’à 200 à l’extérieur. En outre, il y a des superviseurs et des personnes nécessaires à la mise en œuvre de l’événement, par exemple le personnel de sécurité. Cependant, cette limitation ne devrait pas être un problème pour tout événement prévu en novembre en Autriche. Il est également expressément indiqué que « les athlètes de haut niveau et leurs entraîneurs peuvent participer à des compétitions internationales ».