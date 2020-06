Coronavirus: des millions de personnes dans le Nord-Ouest sont invitées à rester à la maison par les maires alors que le verrouillage est levé

Les magasins non essentiels devraient ouvrir le 15 juin, mais le taux R dans la région pourrait être supérieur à un Dimanche 7 juin 2020, 20 h 42 Mis à jour dimanche 7 juin 2020, 20 h 43 Un couple portant des vêtements de protection marche le long du marché Rue de Manchester, au plus fort du verrouillage de Covid-19. (Photo d’Anthony Devlin / AFP via Getty Images) Des millions de personnes dans le nord-ouest de l’Angleterre sont incitées par deux des plus hauts responsables politiques de la région à rester chez eux alors que le taux de reproduction de Covid-19 est remonté au-dessus de un malgré Downing Street. L’avertissement d’Andy Burnham et Steve Rotheram, les maires travaillistes du Grand Manchester et de la ville de Liverpool, fait suite à des recherches de Public Health England et de l’Université de Cambridge, suggérant que le taux R dans le Nord-Ouest pourrait maintenant être de 1,01. jusqu’à notre newsletter quotidienneLa newsletter i coupe le bruitLa région a actuellement le taux le plus élevé d’infections Covid-19 en Angleterre et si le taux R est supérieur ou égal à un, le virus se propagera de manière exponentielle dans la population.Le nombre d’admissions à l’hôpital signalées pour le coronavirus dans le Grand Manchester est maintenant plus élevé que jamais depuis fin avril après avoir augmenté pour la deuxième semaine consécutive.Les écoles restent ferméesMaire du Grand Manchester Andy Burnham (Photo: Getty) Des milliers d’élèves de deux autorités locales de la région ne vont pas à l’école aujourd’hui après que les responsables de la santé ont dit aux chefs d’établissement de garder leurs portes fermées à tous les enfants, sauf les enfants vulnérables et les travailleurs clés, mais des magasins non essentiels, y compris des vêtements et des vêtements. les magasins de jouets devraient ouvrir dans toute l’Angleterre le 15 juin et, selon des informations publiées hier, Boris Johnson a ordonné aux ministres de lever rapidement le verrouillage pour éviter la perte éventuelle de trois millions d’emplois. M. Rotheram et M. Burnham, ancien secrétaire à la Santé du Travail, sont exigeant Downing Street rassure d’urgence qu’il est sûr pour les magasins de rouvrir. Ils ont également averti que les «verrouillages locaux» évoqués par les ministres étaient «inapplicables». Ils ont déclaré dans un communiqué conjoint: «Nous demandons à chacun de s’engager à nouveau à suivre les directives officielles et à rester chez lui autant que possible. En fait, nous irions plus loin et conseillerions aux gens de se méfier de la prudence et d’utiliser les nouvelles libertés avec précaution et en toute sécurité. «Rester à la maison est la meilleure façon de nous protéger et de nous protéger mutuellement et d’obtenir le numéro R le Nord-Ouest en dessous de un. »Nous pensons clairement à l’époque que le relâchement du verrouillage est intervenu trop tôt pour le Nord-Ouest. Cela a été fait sans consultation appropriée ni planification préalable. »Demandes de traçage des contrats Ils ont également demandé au gouvernement de fournir des données en temps réel sur les tests nationaux et le traçage des contrats aux directeurs locaux de la santé publique et au gouvernement de donner la permission expresse aux chefs d’établissement de décider Vendredi, les responsables de la santé à Blackburn, Lancashire, a conseillé à 85 écoles de ne pas rouvrir aujourd’hui et les responsables de la santé publique à Tameside, Greater Manchester, a dit aux enseignants de retarder la réouverture pour les élèves autres que les enfants vulnérables et ceux des travailleurs clés jusqu’au 22 juin. « J’aurais aimé être enfermé plus tôt », a déclaré le secrétaire à la Santé Matt Hancock lors d’un point de presse à Downing Street (photo de Pippa Fowles / 10 Downing Street / Crown Copyright / PA Wire) la conférence de presse de Downing Street vendredi, l’avis du groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage) était que le R est inférieur à un en toutes les régions, même si elle est «plus proche d’une» dans le Nord-Ouest. Il a déclaré: «Nous voulons de plus en plus avoir une approche de lutte contre les fermetures locales lorsque nous décelons une poussée» Hier, il a insisté pour que le gouvernement prenne les «bonnes décisions au le temps « avec le verrouillage malgré un scientifique éminent disant que des vies auraient été sauvées si les ministres avaient agi plus tôt. Je pense que cela a malheureusement coûté des vies. »