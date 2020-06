Coronavirus au Royaume-Uni: les résidents des foyers de soins forcés de payer plus de 100 £ supplémentaires par semaine pour les services Covid-19

Les résidents qui autofinancent leur séjour ont dû faire face à une augmentation des factures pour couvrir les coûts des EPI et du personnel supplémentaire Samedi 6 juin 2020, 12 h 32 Mis à jour le samedi 6 juin 2020 à 12 h 32 Les résidents de plusieurs maisons de soins doivent payer plus de 100 £ de frais supplémentaires par semaine pour couvrir l’escalade des coûts de la crise de Covid-19.Selon Age UK, les résidents qui paient leurs propres frais augmentent les coûts de paiement des équipements de protection individuelle (EPI) et augmentent Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa newsletter i coupe le bruitCaroline Abrahams, directrice de l’organisme de bienfaisance, a déclaré que les personnes âgées et leurs familles avaient « traversé l’usine » pendant la pandémie, car des épidémies de coronavirus se produisent dans un foyer de soins sur trois. « Cela ajoute une insulte aux blessures qu’après avoir traversé tant de choses, certains résidents qui paient pour leurs propres soins sont désormais confrontés à une grosse facture supplémentaire – en plus des frais déjà chers », a-t-elle déclaré. Elle a exhorté le gouvernement à se mobiliser et à se réunir les coûts supplémentaires, warni Il existe un risque réel que certains foyers soient forcés de fermer et de laisser leurs résidents sans abri. Jusqu’à présent, le gouvernement a fourni 600 millions de livres sterling pour le contrôle des infections dans les maisons de soins, plus 3,2 milliards de livres sterling pour couvrir des services municipaux plus larges. Les résidents des maisons de soins qui autofinancent leur séjour subventionnent le système depuis des années, payant des frais beaucoup plus élevés que ceux qui reçoivent un financement par les autorités locales.En moyenne, ces résidents paient plus de 850 £ par semaine, selon Age UK. . Maintenant, ils voient ces montants déjà élevés augmenter de 15% en raison des dépenses de Covid-19.Les résidents des maisons de soins qui s’autofinancent paient 100 £ de plus par semaine pour couvrir les coûts de Covid-19 (Photo: Dominik Lange / Unsplash) On ne sait pas encore combien de maisons de soins ont augmenté les coûts pour les résidents autofinancés. Cependant, sur 400000 personnes vivant dans des maisons de soins en Angleterre, environ 167000 d’entre elles sont autofinancées, et 45000 autres financent en partie leur séjour. outre les malades de l’auto-isolation, mais aussi les dépenses supplémentaires en équipement de protection individuelle et d’assainissement.Les résidents ‘ne devraient pas être pénalisés’L’association des gouvernements locaux (LGA) estime que les maisons de soins doivent faire face à des coûts supplémentaires de 6,6 milliards de livres sterling entre avril et septembre de cette année « Les personnes vivant dans des maisons de soins ne devraient pas être pénalisées de cette manière », a déclaré le conseiller Ian Hudspeth, président du conseil du bien-être communautaire de la LGA, à la BBC. Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales n’a pas pu confirmer qu’il fournirait de l’argent supplémentaire aux conseils, mais a reconnu que les maisons de soins éprouvaient des difficultés pendant la pandémie.