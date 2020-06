Coronavirus au Royaume-Uni: le membre de Sage, le professeur John Edmunds, a déclaré que la décision de ne pas fermer plus tôt avait «coûté beaucoup de vies»

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a repoussé les commentaires du conseiller, affirmant qu’il pensait que la bonne décision avait été prise « au bon moment » dimanche 7 juin 2020, 15h04, mis à jour dimanche 7 juin 2020, 15h04, professeur John Edmunds, Des conseillers clés du gouvernement sur la crise de Covid-19 et un membre de Sage, ont exprimé leurs regrets que le Royaume-Uni n’ait pas appliqué les mesures de verrouillage plus tôt – une décision qui, selon lui, aurait pu sauver de nombreuses vies. avait sur les mesures prises par le gouvernement sur la base des conseils d’experts jusqu’à présent, il a répondu: « Nous aurions dû entrer en lock-out plus tôt. Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa i newsletter a coupé le bruit » Je pense qu’il aurait été difficile de le faire . Je pense que les données que nous avons traitées au début du mois de mars et le type de connaissance de la situation étaient vraiment assez médiocres. Et je pense qu’il aurait été très difficile d’appuyer sur la gâchette à ce stade. Mais je souhaite que nous ayons eu. « Je souhaite que nous soyons entrés dans un lock-out plus tôt, je pense que cela a coûté beaucoup de vies, malheureusement. » « Guidé par la science » Le secrétaire à la Santé Matt Hancock est également apparu sur The Andrew Marr Show. La déclaration d’Edmunds, il semblait en désaccord. « Nous avons pris les bonnes décisions au bon moment », a-t-il déclaré. Il a ensuite souligné le rôle du médecin-chef Chris Witty et du conseiller scientifique en chef Patrick Vallance dans la « canalisation » des conseils aux ministres. , et a exprimé l’éventail des opinions exprimées au sein du comité consultatif de Sage lui-même. M. Hancock a insisté: «Nous étions guidés par la science, ce qui signifie guidés par le reste de cette opinion exprimée aux ministres par le biais du médecin-chef et du conseiller scientifique en chef . « Les relaxations de verrouillage sont » risquées « Dans une interview accordée à Sky News la semaine dernière, le professeur Edmunds a déclaré que la stratégie était » risquée pour plusieurs raisons « . Il a déclaré: » Premièrement, je pense que le nombre de reproduction n’est que juste en dessous de un et pas beaucoup de place fo r manœuvre et de si petits changements peuvent mettre ce nombre de reproduction au-dessus d’un. « Je pense que l’autre chose plus importante est que nous avons encore beaucoup de cas ici dans ce pays. » Le nombre d’infections que nous avons est d’environ 8 000 nouvelles infections chaque jour en Angleterre seulement. »