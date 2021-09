Que devient la femme de Michael Schumacher ? Que fait Corinna Schumacher aujourd’hui ?

L’incroyable carrière de Michael Schumacher en course a fait de lui l’un des plus grands pilotes de Formule 1 de tous les temps. Son héritage avec la Scuderia Ferrari – remportant cinq titres de champion du monde consécutifs – est un exploit que personne n’a égalé depuis. « Schumacher » de Netflix est un regard intime sur l’incursion de Michael dans le monde des courses et sur la façon dont son avantage concurrentiel l’a permis de continuer. C’est aussi un père de famille engagé, toujours proche de sa femme et de ses enfants. Sa femme, Corinna, apparaît dans le documentaire et raconte sa vie avec Michael. Alors, découvrons-en plus sur elle, d’accord ?

Qui est Corinna Schumacher ?

Corinna Betsch est née en Allemagne en mars 1969. Elle a épousé Michael en août 1995. Dans le documentaire, Corinna a dit que Michael était une personne drôle et adorable et a dit qu’elle avait de la chance de l’avoir rencontré. Au cours des voyages de Michael dans différents pays dans le cadre du calendrier de Formule 1, elle a toujours voyagé avec lui, lui fournissant le soutien constant dont Michael était si reconnaissant tout au long de sa carrière. Le couple a eu deux enfants ensemble : Gina-Maria et Mick Schumacher.

Corinna avait également déclaré que Michael n’avait jamais aimé la presse et le battage médiatique qui accompagnait le sport. Pour lui, cela avait toujours été une question de course et rien d’autre. Il était connu pour être très protecteur vis-à-vis de sa vie personnelle, ne divulguant pas beaucoup de détails. Il a qualifié sa femme de son ange gardien. Corinna est une sportive à part entière. Elle avait remporté le championnat d’Europe d’équitation de style western en 2010. Corinna s’est également beaucoup intéressée à l’industrie du reining en général. De plus, Corinna possède des ranchs de chevaux au Texas et en Suisse avec Michael.

En 2012, Michael avait fait un retour dans le sport et a pris sa retraite pour la deuxième fois. La retraite signifiait plus de temps avec sa famille. En décembre 2013, alors que Michael était avec eux à Méribel, en France, il a eu un horrible accident de ski, se blessant à la tête. Dans le documentaire, Corinna s’est souvenue que Michael se demandait si la neige n’y était pas idéale et s’ils devraient plutôt s’envoler pour Dubaï pour faire autre chose. Un long chemin vers le rétablissement a suivi, Michael subissant une rééducation intense après plusieurs interventions chirurgicales.

Où est Corinna Schumacher maintenant ?

Corinna a toujours été aux côtés de Michael, aidant à prendre soin de lui depuis l’accident. Elle a été réticente à partager des détails sur sa vie, se contentant de dire: «Il est entre de bonnes mains en ce moment et nous faisons tout notre possible pour l’aider. Essayez de comprendre que nous suivons le désir de Michael de garder sa santé secrète. Corinna a déclaré dans le documentaire qu’elle n’avait jamais blâmé Dieu pour ce qui s’était passé et que ce n’était que de la malchance qui aurait pu arriver à n’importe qui.

Militante des droits des animaux, Corinna semble vivre en Suisse avec Michael, dont elle a dit : « Michael est ici. Différent, mais il est là, et ça nous donne de la force, je trouve. Elle a dit que la famille faisait tout ce qu’elle pouvait pour que Michael se sente aimé. Elle a ajouté: «Nous essayons de continuer en famille, comme Michael l’aimait et le fait toujours. Et nous continuons notre vie. Michael nous a toujours protégés, et maintenant nous protégeons Michael.