Corey Thompson libéré par Wests Tigers pour rejoindre Gold Coast Titans.

Les Wests Tigers ont immédiatement libéré Corey Thompson, l’arrière de 30 ans, confirmant son passage chez les Gold Coast Titans.

Thompson a rejoint les Tigers en 2018 après un passage avec Widnes dans la Super League britannique, marquant 19 essais en 44 matchs pour la coentreprise.

Il a commencé en arrière dans les deux premiers matchs des Tigers cette saison, mais Adam Doueihi a rempli ce rôle depuis la reprise de la compétition le mois dernier.

« Je voulais dire merci à tous les membres et fans de Wests Tigers pour tout le soutien et la foi que vous avez montrés en moi », a déclaré Thompson.

« Au club, je voulais vous remercier de m’avoir donné l’opportunité de revenir d’Angleterre et j’ai adoré chaque seconde de courir là-bas et de représenter Wests Tigers. Je ne souhaite à l’équipe que du succès cette année et merci pour tout . «

Corey Thompson marque un essai pour Wests Tigers. (AAP)

Le PDG de Wests Tigers, Justin Pascoe, a déclaré que Thompson avait été un grand atout pour le club.

« Au nom de tous chez Wests Tigers, je voudrais remercier Corey pour son professionnalisme et son engagement envers le club au cours des deux dernières années et demie », a déclaré Pascoe.

« Corey s’est toujours très bien comporté sur et en dehors du terrain et a été un excellent exemple des valeurs fondamentales par lesquelles ce club est connu.

« La possibilité pour lui de rentrer chez lui dans le Queensland pour la première fois de sa carrière dans le cadre d’un contrat à long terme est une opportunité précieuse pour lui et sa famille. Je tiens à le remercier pour ses services aux Wests Tigers et nous souhaitons à tous les deux lui et sa partenaire Sarah tout le meilleur à l’avenir. «

Thompson a signé avec les Titans jusqu’à la fin de la saison 2022, le club espérant qu’il sera disponible pour la sélection pour le match de ce week-end contre St George Illawarra.

« Il est évidemment un très bon arrière avec une vitesse et une constance formidables, et les dernières semaines sous les nouvelles règles du ruck nous ont montré à quel point ces qualités sont importantes dans le jeu moderne », a déclaré l’entraîneur de la Gold Coast, Justin Holbrook.

« Il apporte une bonne expérience avec plus de 100 matchs de haut niveau dans la LNR et la Super League, il a joué dans une grande finale.

« C’est un joueur d’anticipation, qui joue ce qui est devant lui, et un gars du Queensland enthousiasmé par la chance de rentrer à la maison.

« Il a été engagé avec les Tigers jusqu’à la fin de 2021, et ils ne voulaient pas le laisser partir. Mais ils étaient également reconnaissants de la contribution qu’il avait apportée à leur club et l’ont libéré pour saisir cette opportunité avec les Titans. »