Cool Back To The Future Idées cadeaux pour le fan de voyage dans le temps dans votre vie

Un livre de recettes de retour vers le futur Hill Valley pour la cuisine

Si vous cherchez un livre sur Retour vers le futur c’est plus qu’une simple collection de faits sur le film ou d’essais sur toutes les théories entourant les événements, alors le livre de cuisine officiel Hill Valley est parfait pour la cuisine ou simplement leur bibliothèque. Le livre de recettes, qui a été publié en octobre 2020, contient 65 recettes du «passé, présent et futur» qui proviennent soit de Retour vers le futur ou sont inspirés par le cinéma. L’une des choses les plus intéressantes à propos des livres de cuisine est la façon dont ils sont divisés en différentes époques des trois films, y compris 1985, 1955, 2015, alternatif 1985 et 1885. Avec des mini pizzas de Retour vers le futur partie II2015, et une tarte qui ressemble à un condensateur de flux placé sur une horloge, il y a beaucoup à essayer.

Achetez-le sur Amazon ici.