CONVID-19 a battu la saison 7 de NBC The Blacklist

Le vendredi 15 mai 2020, NBC a diffusé la saison 7 de The Blacklist, finale de The Blacklist, et il a fallu faire preuve de courage créatif et d’un effort herculéen pour le faire, car la production a cessé en raison de COVID-19, transformant une saison prévue de 22 épisodes en une saison de 19 épisodes. Plus critique, la finale n’avait que la moitié du film en boîte. La solution risquée et audacieuse était de le compléter en animation.

Le complot de la liste noire

Il n’y avait peut-être pas d’autre issue. La finale est vitale pour l’arche de l’histoire de la prochaine saison 8. Il fallait saisir de nombreuses séquences d’histoire en conjonction avec cette série de crime américain qui a commencé en 2013. Et c’est compliqué. L’émission est entièrement consacrée à Raymond Reddington, un ancien officier devenu criminel, qui sait se rendre au FBI et offre ses services en tant que rat des criminels les plus dangereux du monde – sa liste noire. Il insiste pour travailler exclusivement avec un profileur du FBI du nom d’Elizabeth Keen (Megan Boone). Pendant sept saisons, des questions sont restées sur la raison pour laquelle Reddington voulait Keen comme partenaire. Mais ce n’est pas le sujet de cette chronique.

CONVID-19 a battu par la saison 7 de NBC The Blacklist

Cet article porte sur le courage créatif nécessaire pour terminer la finale de la saison 7 avec un mélange d’action en direct et d’animation, donnant à la moitié des scènes une qualité de bande dessinée. L’épisode l’a appelé, « Une solution inhabituelle pour une période difficile », et cela a fonctionné de manière acceptable, rebondissant de la vie aux personnages animés. La fluidité a été obtenue via un scénario bien connu, des personnages animés qui ressemblaient pour la plupart à leurs homologues en direct et des voix off qui ont permis des transitions en douceur.

Ce n’était pas une tâche facile. Tout d’abord, il était risqué d’animer partiellement une série bien-aimée dans sa septième saison. Et ce n’était pas un épisode facile pour essayer de vivre même. Sans fournir de spoilers, le final a tissé de manière complexe une tapisserie de secrets, de mensonges, de vérités, de poignardage, de générations de trahisons, de loyautés, de vendettas, de vie et de mort. Prendre le risque créatif de réaliser cela pendant une forme semi-animée est tout simplement incroyable. Un grand respect pour le fabricant et producteur exécutif Jon Bokenkamp, ​​le co-showrunner John Eisendrath, le directeur de la finale Michael Caracciolo, les auteurs de la finale Kelli Johnson et Sam Christopher, et le reste de l’équipe créative.

Autre détail

L’animation a fonctionné. Non, ce n’était pas le type d’animation que l’on trouverait dans un jeu vidéo qui prendrait des années à produire et 50 millions de dollars à produire. Mais sa nature rugueuse était presque en reconnaissance de notre époque difficile, et un hommage à l’équipe qui est allée bien au-delà pour chercher une solution viable à ce qui semblait être un problème insoluble.Les acteurs ont enregistré leur dialogue pour les parties animées de leurs maisons et l’a téléchargé dans une équipe en l.

L’animation a été créée par Proof, Inc. à Londres et à Atlanta, en utilisant l’expertise de quelque 35 artistes qui ont créé environ 20 minutes de séquences pour l’épisode de style roman graphique, ce qui lui donne une impression de vieux magazine. Les éditeurs et les compositeurs étaient de retour à L.A. Des bulles de pensée et des zones de texte ont été ajoutées pour aider le public à comprendre ce que pensaient les personnages lorsque l’animation ne le permettait pas. Une dernière scène montre l’Agent Keen au sommet d’un immeuble alors qu’elle scanne le paysage urbain sombre, presque une sorte de super-héros ou de super-vilain, traçant son prochain mouvement. Bravo à tous ceux qui l’ont fait vivre.

