Contrôleur DualSense – Première image de comparaison réelle pour DualShock 4

Au cours de la mise en pratique actuelle du contrôleur DualSense pour la PS5, une première image de comparaison réelle du contrôleur DualShock 4 actuel a été affichée.

Comme prévu, cela est un peu plus grand en raison de sa forme quelque peu arrondie ou du moins lui ressemble. Cette différence ne devrait guère se faire sentir, au contraire, l’animateur Geoff Keighley a salué sa meilleure adhérence. Le poids devrait également être un peu plus élevé que celui du DualShock 4, qui est également vite oublié.

Sinon, une démo de gameplay d’Astro’s Playroom a été montrée, avec laquelle les fonctionnalités du contrôleur DualSense en particulier sont présentées. Surtout, le retour haptique, le déclencheur adaptatif et le nouveau haut-parleur. Par exemple, la démo a simulé une tempête de sable et de glace que vous pouviez sentir dans votre main.

Cela donne aux développeurs la possibilité d’utiliser différents niveaux d’intensité pour les déclencheurs, par exemple pour différencier si un arc n’est que légèrement étiré ou complètement serré. Dans l’ensemble, le contrôleur Dualsense était extrêmement enthousiaste, ce qui représente un développement supplémentaire sensible et innovant pour rendre l’expérience générale du jeu encore plus excitante.