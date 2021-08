Control Z saison 2 : récap avant de regarder la suite sur Netflix

Control Z est un thriller mexicain qui se déroule dans un lycée aisé. Les vies des élèves de l’École nationale se brisent lorsqu’un mystérieux pirate informatique commence à dévoiler leurs secrets les plus profonds. La série nous emmène dans une course folle à travers un réseau complexe d’élèves du secondaire, dont chacun semble avoir un programme. Au centre se trouve Sofia troublée, qui semble être la seule à pouvoir voir ce qui se passe réellement. Mais elle a aussi ses propres secrets qu’elle doit protéger. Où tout cela se termine-t-il et l’identité du pirate informatique est-elle enfin révélée ? Revenons en arrière et regardons ce qui se passe dans la turbulente saison 1 de Control Z saison 1.

Attention, cet article contient des spoilers sur la saison 1 de Control Z

La première saison s’ouvre avec Sofia, une élève introvertie de la prestigieuse École nationale, décrivant ses camarades de classe et la dynamique entre eux. Perchée sur son coin solitaire sur le toit de l’école, elle explique au nouvel élève Javier quels élèves fréquentent et lesquels espèrent devenir populaires. Javier, le fils d’un célèbre footballeur, est stupéfait par le pouvoir d’observation de Sofia. Lors d’une assemblée de lycée plus tard dans la journée, une vidéo est mystérieusement montrée qui révèle comment l’une des étudiantes, Isabela, a subi une opération de changement de sexe. Bientôt, des fuites plus scandaleuses commencent à apparaître, et on découvre que le mystérieux pirate de l’école fait chanter les étudiants pour les amener à se retourner les uns contre les autres.

Sofia se retrouve bientôt ciblée par le pirate informatique, qui menace de révéler le fait que son père n’est pas mort et qu’elle le rencontre secrètement à l’insu de sa mère. On pense généralement que le père de Sofia est mort dans un incendie il y a quelques années. Le pirate informatique provoque également une émeute de masse dans l’école en faisant chanter divers étudiants, entraînant l’hospitalisation de l’un d’entre eux, Luis. Bientôt, Sofia se retrouve kidnappée par le hacker, qui, derrière un déguisement, avoue qu’il est intrigué par elle. Elle rentre chez elle saine et sauve, mais son camarade de classe Raúl lui dit que son ami Javier est probablement son mystérieux agresseur, qui est également responsable de tout le chaos à l’école.

Le sombre secret de Javier est ensuite révélé par Raúl, qui montre à Sofia une vidéo incriminante de l’époque de Javier en tant que capitaine de football de l’école (dans son école précédente). Dans ce document, le jeune capitaine de l’équipe intimide l’un de ses coéquipiers pour qu’il saute dans une piscine depuis un balcon, mais le jeune garçon manque et tombe sur le sol en béton. Par conséquent, les actes de Javier ont entraîné la mort d’un de ses coéquipiers. Sofia est encore plus consternée lorsqu’elle apprend comment son riche père a ensuite enterré le scandale. Quelques indices trouvés par la suite dans le casier de Javier la convainquent qu’il est, en fait, le pirate informatique. Bientôt, elle et Raúl parviennent également à convaincre le directeur de la culpabilité de leur camarade de classe, et Javier est expulsé. Cependant, alors que Raúl et Sofia deviennent intimes plus tard, il est révélé que Raúl est le pirate informatique.

Le soir du bal annuel de l’école arrive, et de nombreux étudiants semblent enfin accepter de dévoiler leurs secrets les plus profonds. Pendant la fête, Sofia trompe Raúl en lui faisant admettre qu’il est le pirate informatique, ce que tous les étudiants voient. Un Javier justifié se présente alors et, dans un éclair de colère, bat brutalement Raúl. L’étudiant hacker ensanglanté, enfin révélé, trébuche hors de la fête mais joue une vidéo contenant toutes les données qu’il a stockées au fil du temps. Alors que secret après secret est joué à haute voix lors de la fête, une autre bataille de masse entre les étudiants éclate.

La saison se termine avec la révélation du secret de Sofia sur la vie de son père. Diverses autres relations scandaleuses et conditions médicales privées des étudiants sont également révélées. Dans la confusion qui s’ensuit, Natalia, l’ancienne “fille populaire” de la classe qui s’est depuis tournée vers la vente de drogue après que son vol scandaleux a été rendu public, se retrouve dans une position dangereuse car elle perd toutes les drogues qu’elle lui avait prêtées. le fournisseur.

Dans des scènes intermittentes, on voit Luis, qui est dans le coma depuis sa blessure, finalement décéder. Gerry, le responsable de l’agression de Luis, prend alors une arme au bal de l’école et essaie de tirer sur Raúl dans un accès de tristesse. Dans la bagarre qui s’ensuit, Javier, qui tente d’arrêter Gerry, est abattu. La saison se termine avec des étudiants se pressant autour du jeune footballeur alors qu’il saigne dans la rue à l’extérieur de la fête.

Les saisons 1 et 2 de Control Z sont désormais disponibles en intégralité sur Netflix.