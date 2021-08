La fin de Control Z saison 2 expliquée : qu’arrive-t-il à Nathalie ? Qui est mort ?

La série Netflix, Control Z, suit la vie violemment dramatique des étudiants de l’école nationale, qui sont toujours sous le choc d’un de leurs camarades de classe qui se fait tirer dessus et saigne dans les rues. La mort récente de Luis est également lourde dans l’air, et les étudiants sont à nouveau tourmentés par un individu mystérieux déterminé à se venger de la mort de leur camarade de classe. Les choses deviennent plus intenses au cours de la saison de suivi, car les attaques ne se limitent pas aux médias sociaux. Les gens commencent à être blessés dans la vraie vie, et beaucoup d’entre eux meurent presque. La finale de la saison sur le toit ne déçoit pas non plus et fait allusion à une autre mort brutale. Nous espérons que vous êtes prêt à plonger dans le monde désordonné et dramatique de la saison 2 de Control Z et à regarder de plus près sa fin.

Attention spoilers sur la saison 2 de Control Z dans la suite de l’article

Récap de la saison 2 de Control Z

La saison 2 reprend immédiatement de la saison précédente, Javier saignant dans la rue après avoir été accidentellement abattu. Les médecins arrivent pour l’emmener, et nous sommes ensuite emmenés de 2 mois en avant, où la vie scolaire normale semble reprendre doucement à l’École nationale. Cependant, lors d’un mémorial pour Luis, les étudiants commencent tous à recevoir des vidéos inquiétantes avec le visage du défunt étudiant superposé avec le texte “Vous ne pouvez pas enterrer le passé”. La panique s’ensuit, et bientôt Alex est retrouvé attaché dans une salle de classe vide. Dario et Ernesto sont également kidnappés et enterrés vivants dans un cimetière mais sont sauvés par la vivacité d’esprit de Sofia.

Pendant ce temps, Raúl décide de retourner à l’école et est battu à plusieurs reprises par les étudiants dont il a détruit la vie en révélant leurs secrets. Le directeur de l’école, Quintanilla, est incapable d’expulser l’élève psychopathe car Raúl détient toujours des détails compromettants sur la liaison du directeur avec une enseignante (Susana). Le fils riche d’un homme politique, dont les parents ont depuis été arrêtés, vit seul dans son manoir abandonné où il héberge également Gerry, qui est en fuite après avoir accidentellement tiré sur Javier. Raúl est également vu sur de nombreux sites où des étudiants sont agressés, mais parvient à convaincre Sofia qu’il n’est pas le « vengeur » qui fait du mal aux étudiants pour se venger de la mort de Luis.

Tout au long du chaos à l’école, Sofia et Javier poursuivent leur amitié tumultueuse et enquêtent également activement sur le vengeur, essayant de découvrir son identité. Une visite à la maison de Luis révèle que ce qui arrive aux étudiants (être attachés, enterrés vivants, empoisonnés, etc.) est tout représenté dans les dessins du défunt étudiant. Par conséquent, il semble que le mystérieux bourreau de l’école réalise également les souhaits de Luis. Le seul crime qui ne correspond pas aux dessins est l’agression de Raúl, au cours de laquelle le mystérieux agresseur s’enfuit avec tout l’argent dans le coffre-fort du garçon obscènement riche.

Fin de la saison 2 de Control Z : qui est le vengeur ?

Sofia se retrouve bientôt la cible du vengeur, qui échange les pilules dans sa bouteille. Il est alors révélé qu’elle n’a pas, en fait, avalé les pilules et ne l’a fait que pour tromper le mystérieux bourreau. Le vengeur se révèle finalement être Alex, qui fait chanter Gerry et Raúl pour qu’ils viennent au bâtiment de l’école la nuit, où elle oblige Gerry à poster une vidéo d’excuses à Luis. Toujours insatisfaite, elle pointe ensuite une arme sur Gerry et lance un sondage en ligne, demandant aux étudiants s’il devrait être autorisé à vivre ou à mourir. Les résultats tombent, et le sondage est en faveur de la mort du jeune étudiant. En voyant les messages en ligne, Sofia et Javier se précipitent sur le toit de l’école et tentent de calmer Alex.

Alors que la situation tendue se déroule sur le toit, Maria et son amie font irruption dans le casier de Luis, où on leur dit que l’agresseur a caché l’argent volé à Raúl. Ils sont appréhendés par Susana, qui a depuis remplacé Quintanilla en tant que directrice de l’école et emmenée sur le toit. Le directeur est choqué de voir l’impasse dangereuse se dérouler au sommet du bâtiment de l’école et essaie de contrôler la situation. Bientôt, cependant, une bagarre sur le sac d’argent éclate, ce qui fait que Susana et le sac d’argent tombent par-dessus bord. La saison se termine lorsque Pablo tombe sur le corps grièvement blessé du directeur de l’école. Il ramasse précipitamment le sac plein d’argent qui est tombé à côté d’elle et s’enfuit avec, la laissant saigner sur le trottoir.

Par conséquent, le vengeur qui tourmente les élèves de l’école depuis la mort de Luis se révèle finalement être Alex. Comme le note Sofia au début de l’émission, Luis était l’une des rares personnes avec lesquelles Alex s’était jamais lié, et bien qu’elle ne l’ait pas montré, elle a ressenti des remords importants pour la mort de l’étudiant irréprochable. Son objectif principal pour tourmenter et nuire aux étudiants et aux professeurs était de les faire se sentir aussi mal qu’elle et pas simplement de continuer leur vie insouciante sans reconnaître la tragédie. Elle était également fan de l’art de Luis, ce qui explique probablement pourquoi elle a basé ses attaques sur ses dessins.

Fait intéressant, aucun des complots d’Alex, bien que conçus pour être fatals, n’a en fait tué qui que ce soit. Sofia lit cela et se rend compte que bien que l’étudiante en colère ait voulu faire payer ses camarades de classe, elle n’a jamais voulu leur faire de mal. Même lorsqu’Alex a la chance de tuer Gerry, le garçon directement responsable de la mort de Luis, elle ne va pas jusqu’au bout et fait un sondage en ligne afin que le corps étudiant dans son ensemble puisse décider de son sort. Lorsqu’il y a un soutien écrasant pour que Gerry soit mis à mort, elle ne le tue toujours pas mais menace à la place de lui tirer dessus s’il ne saute pas du bâtiment de l’école. Alex n’est donc pas le psychopathe vicieux que les gens attendent du vengeur, mais c’est juste un étudiant qui ne peut pas trouver un exutoire à son chagrin et à sa culpabilité accablants.

Pourquoi Alex se sent-il coupable de ce qui est arrivé à Luis ?

L’histoire de Luis et Gerry est révélée vers la fin de la saison 2 et est vraiment touchante. Ayant jusqu’à présent vu Gerry intimider seulement le timide Luis, on nous montre dans un flash-back comment les deux étaient presque amis. Luis a secrètement dessiné un portrait détaillé de Gerry, qu’Alex a convaincu le garçon timide de partager avec son ami. Cependant, le portrait a été remarqué plus tard par le père belliqueux de Gerry, qui l’a ignoré comme un “fantasme de garçon queer”. Ne se sentant pas sûr de ce que ses amis pourraient penser, Gerry a commencé à intimider Luis à l’école, ce qui a finalement dégénéré en une bagarre fatale. Cela explique également pourquoi Gerry a réagi si violemment aux rumeurs selon lesquelles il serait attiré par d’autres hommes.

Alex, dont l’idée était que Luis partage son dessin avec Gerry, se sent responsable de tous les événements tragiques qui ont suivi. Pour ajouter à sa culpabilité, c’est aussi elle qui a déverrouillé Gerry de la salle de classe dans laquelle il était confiné, ce qui l’a directement amené à arriver à temps pour attraper Luis et le battre. Alex, à l’époque, faisait l’objet d’un chantage (par Raúl) et a été contraint de laisser sortir Gerry, mais se sent toujours d’autant plus responsable du sort tragique de Luis.

Un autre facteur important dans la vague de crimes d’Alex est sa rupture avec Gabriela, qui était enseignante à l’école nationale. Depuis que nous le savons, leur relation secrète est tumultueuse. Le coup final survient lorsque Gabriela décide de déménager en Espagne tandis qu’Alex, sans aucun moyen de subvenir à ses besoins, doit rester au Mexique. Comme cela est finalement révélé, la lycéenne vole alors tout l’argent de Raúl pour qu’elle puisse se permettre de s’enfuir avec son amant.

C’est à travers cette brume navrante qu’Alex réalise son plan sadique (mais peut-être bien intentionné). Le crime scandaleux au nom de l’amour est l’un des thèmes subtils mais profondément ancrés de la série, qui est également repris par le père de Sofia lorsqu’il dit: “Les pires erreurs sont commises à cause de l’amour.” Dans la saison 1, les actions odieuses de Raúl sont motivées par son attirance pour Sofia, et cette saison, les sentiments d’Alex envers Gabriela la conduisent.

Qui meurt à la fin ? Qui prend l’argent ?

Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, il semble que la nouvelle directrice de l’école, Susana, décède à la fin de la saison 2. Étant tombée du côté du toit au milieu d’une bagarre pour le sac d’argent, elle semble s’être cassé le crâne et est la dernière vu sur le trottoir saigner abondamment de la tête. Si elle est, en fait, morte, cela implique tout le monde sur le toit dans son meurtre. Cela inclut Sofia, Javier, Raúl, Gerry, Alex, Maria et son amie.

Le sac d’argent qui tombe avec elle est récupéré par Pablo, qui a été expulsé de l’école pour avoir battu à plusieurs reprises Raúl. L’étudiant violent est vu ramasser le sac d’argent par Sofia et les autres sur le toit, et lui, à son tour, les voit. Par conséquent, toutes les personnes présentes connaissent maintenant d’horribles secrets les unes sur les autres. Fait intéressant, quelques heures plus tôt, Pablo avait finalement accepté de surmonter la trahison de Raúl et d’arrêter de tenter de lui faire du mal. Cependant, en prenant tout l’argent du garçon riche qui était dans le sac, il semble que Pablo se soit finalement vengé de son ancien ami.

Qu’arrive-t-il à Nathalie ?

Tout au long de la saison 2, Natalia a du mal à rembourser les trafiquants de drogue dont elle a perdu la drogue lors de la National Night Party. Malgré plusieurs tentatives, notamment en accostant des hommes plus âgés et en les faisant chanter, elle ne parvient pas à rembourser sa dette et est finalement kidnappée. Son sort reste inconnu, mais les hommes qui l’ont récupérée sont clairement impitoyables. Nous pouvons également comprendre qu’elle leur doit une somme d’argent importante car même la boîte pleine d’argent que Javier lui donne ne couvre pas la dette. C’est pour sauver Natalia que sa sœur Maria tente de voler l’argent de Raúl dans le casier de l’école. Cependant, l’argent se retrouve avec Pablo, et donc, avec l’argent pour le sauvetage de Natalia disparu, le sort de l’ancienne «fille populaire» du lycée reste incertain.

Qu’arrive-t-il au père de Sofia?

Le père de Sofia se révèle avoir fait semblant d’être mort pour que sa femme Nora puisse réclamer l’argent de l’assurance et vivre confortablement avec leur fille Sofia. Bien qu’il soit en fuite et que Sofia garde soigneusement le secret même de sa mère, la fuite de Raúl rend finalement public le fait qu’il est vivant. La police fait ensuite une descente au domicile de Nora et Sofia, et de nombreux effets personnels sont confisqués. Dans une tournure vraiment déchirante, une Nora aigrie oblige son ancien mari à se révéler, puis le fait arrêter. Par conséquent, en ce moment, le père de Sofia est en prison pour fraude à l’assurance.