Contrecoups : une histoire à la sauce hitchcokienne à voir sur Netflix

Netflix vient de sortir Contrecoups, avec Jason Segel, Jesse Plemons et Lily Collins. En juillet 2021, il avait été annoncé que Netflix acquérait le film dans le cadre d’un accord avec Charlie McDowell.

Jason Segel (How I Met Your Mother) a participé au développement de l’histoire avec Charlie McDowell, ainsi qu’à un rôle principal. Jesse Plemons a récemment reçu une nomination aux Oscars pour The Power of the Dog, tandis que Lily Collins peut être vu dans les séries Netflix Emily in Paris et Mank. Le scénario est écrit par Justin Lader et Andrew Kevin Walker, connus pour avoir également écrit The Discovery et Seven, respectivement. Auparavant, très peu d’informations avaient été révélées sur le film, à part la date de sortie du 18 mars 2022, qui est tombée début février.

De quoi parle Contrecoups ?

Tout semble calme et tranquille dans cette luxueuse maison de vacances avec une piscine et une orangeraie et beaucoup, beaucoup d’intimité. À tel point qu’un inconnu, surnommé « Nobody » (Jason Segel), décide d’y élire domicile. Il ne s’attendait pas à ce que les propriétaires de la maison, le « PDG » (Jesse Plemons) et la « femme » (Lily Collins), se présentent. Quand ils le font, cette personne devient très vite quelqu’un. Il les enlève et les retient captifs dans son propre paradis. Mais à quel prix ? Et qui est le véritable méchant de cette histoire ?

Le personnage de Segel vole la maison de vacances d’un milliardaire de la technologie et de sa femme, joués par Plemons et Collins. Bien que les enjeux soient élevés dans cet enlèvement, il semble qu’il y ait encore de la place pour la comédie dans ce film policier, car Segel a du mal à ouvrir le sac à main qu’il vole et doit même demander conseil à ses victimes pour sa demande de rançon. Le film est présenté comme un thriller hitchcockien, ce qui est évident dans la carte de titre du film qui rappelle étrangement les films classiques d’Hitchcock.

Windfall | Official Trailer | Netflix

Le film a un ton nettement différent du travail récent de la plupart de ces acteurs, à l’exception peut-être du travail récent de Lily Collins dans Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Il montre comment des enjeux terribles et des sentiments d’injustice sociale se manifestent sous une forme nouvelle et moderne pour le genre noir. Bien que ce type de film soit en perte de vitesse dans la culture populaire, Contrecoups pourrait être le film qui ravive l’appréciation populaire pour le genre passionnant du film noir.