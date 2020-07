Contre qui joue le Bayern au premier tour?

L’adversaire du FC Bayern n’est pas encore certain au premier tour de la DFB Cup 2020/21 – mais il est clair qu’il est contre le vainqueur de la Coupe Mittelrhein. Vous pouvez découvrir qui sont les adversaires potentiels des champions du record ici.

Celui qui rencontrera le FC Bayern en sera certain après la fin de la finale de la Coupe du Rhin moyen le 22 août.

Coupe DFB: C’est pourquoi l’adversaire du Bayern n’est pas encore certain

Traditionnellement, les clubs amateurs et professionnels participent à la Coupe DFB. Alors que les clubs de la 1ère et de la 2ème Bundesliga sont définis, les clubs des ligues inférieures doivent se qualifier de différentes manières.

Le plus courant est la victoire de la coupe nationale ou d’association respective. Étant donné que ces compétitions ont également été interrompues ou partiellement annulées par la pandémie Corona cette année, toutes les équipes éligibles à participer n’ont pas été déterminées au moment du tirage au sort du premier tour de la Coupe DFB.

Dans le cas spécifique de la Niederrhein Cup, les demi-finales et la finale sont en suspens depuis les quarts de finale en février. Une fois ceux-ci joués, le vainqueur de la coupe et l’adversaire du FC Bayern ont été déterminés.

© imago images / Jürgen Fromme / firo Sportphoto / PISCINE

Le FC Bayern pourrait rencontrer ces équipes au premier tour de la Coupe DFB

Les équipes suivantes sont qualifiées pour les demi-finales de la Niederrhein Cup:

1. FC Düren

Viktoria Arnoldsweiler

FC Pesch

Alemannia Aachen





Alors que le 1. FC Düren, Viktoria Arnoldsweiler et le FC Pesch évoluent actuellement dans la Ligue du Rhin moyen, l’ancien club de Bundesliga Alemannia Aachen est le favori de la ligue régionale pour le titre de la Coupe du Rhin moyen.

Coupe du Rhin moyen: les demi-finales

Accueil client 1. FC Düren Viktoria Arnoldsweiler FC Pesch Alemannia Aachen

Mittelrhein-Pokal: ça continue

Afin de jouer le vainqueur de la Coupe de l’Association, la Central Rhine Football Association organise deux demi-finales sans match retour et sans finale.

Les demi-finales auront lieu les 15 et 16 août à 15 h, la finale aura également lieu le 22 août à 15 h. Le vainqueur est qualifié pour le premier tour de la DFB Cup et rencontre le FC Bayern.

DFB Cup à la télévision et en direct

Les jeux seront diffusés à Ciel. Le diffuseur Pay TV détient les droits de diffusion de tous les matchs de la Coupe DFB et vous donne généralement le choix entre les jeux individuels et la conférence.

De plus, le ARD et Sport1 Droits de diffusion de certains matchs de la coupe. On ne sait pas encore quels jeux seront diffusés sur la télévision gratuite.

© imago images / osnapix

Coupe DFB, 1er tour: Tous les matchs