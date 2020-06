Consultez les actualités de mai sur Amazon Prime Video Brasil

Amazon est ravi de partager le nouveau contenu qui sera diffusé sur Prime Video au Brésil en mai pour que les abonnés puissent le regarder en ligne via le streaming ou hors ligne via le téléchargement. En plus de la nouvelle saison de la série primée Amazon originale Retour à la maison, le public pourra également voir et revoir des classiques de Disney, tels que Congelé 2 et Maléfique: propriétaire du mal, et toute la saga Guerres des étoiles.

Compte tenu de la situation pandémique actuelle et axé sur la santé et la sécurité de ceux qui travaillent avec le doublage, certaines options audio ne seront pas disponibles.

Mise en service de la série en mai

01 mai

Battlestar Galactica (Saisons 1-4)

La deuxième guerre contre les Cylons est terminée. Les Douze Colonies ont été détruites et Battlestar Galactica est le seul navire qui s’est échappé. Maintenant, le commandant Adama et le président Laura Roslin dirigent une flotte de réfugiés dans une prétendue recherche de la légendaire colonie perdue, la Terre.

Télécharger (Saison 1)

L’histoire se déroule dans une réalité futuriste et met en vedette Nora (Andy Allo), une jeune femme qui travaille au service à la clientèle dans un environnement de réalité virtuelle luxueux, où la fêtarde Nathan (Robbie Amell) est prise après sa mort prématurée dans un accident de voiture. voiture

8 mai

Anne Edmonds: Qu’est-ce qui ne va pas avec vous? (Saison 1)

La comédienne australienne Anne Edmonds lance une spéciale d’une heure dans laquelle elle vous montrera ce qui ne va pas chez vous et tout le monde sauf elle. Plein d’opinions amusantes, il nous fait réfléchir sur différents types de comportements.

Dépêches d’ailleurs (saison 1)

La série dramatique suit la vie de quatre personnes qui, sentant qu’il manque quelque chose dans leur vie, sont réunies par hasard lorsqu’elles rencontrent un puzzle caché. Quand ils commencent à accepter les défis, ils découvrent que le mystère est plus profond qu’ils ne l’imaginaient, et leurs yeux sont ouverts sur un monde de possibilités et de magie.

15 mai

The Last Narc (Saison 1)

La série documentaire en quatre parties montre en détail l’enquête menée par l’agent spécial hautement décoré Hector Berellez sur l’enlèvement et le meurtre en 1985 de l’agent de la DEA Enrique «Kiki» Camarena.

22 mai

Retrouvailles (Saison 2)

Une femme (Janelle Monáe) se réveille dans une chaloupe à la dérive sur un lac, sans aucun souvenir de comment elle y est arrivée et qui elle est. Sa recherche d’identité ultérieure la mènera au cœur du Geist Group, la société de bien-être non conventionnelle à l’origine de la Homecoming Initiative. La première saison de la série a remporté le Satellite Award de la meilleure série dramatique et a été nominée pour le Golden Globe Award de la meilleure série dramatique télévisée.

Vacances avec Ex Brasil (Saison 2)

Dix célibataires passeront leurs vacances dans un paradis tropical. Mais le rêve peut se transformer en cauchemar lorsque des ex du passé commencent à hanter les jours et les nuits des participants à Reality.

Films mis en service en mai

01 mai

Maléfique: propriétaire du mal

Cinq années paisibles se sont écoulées après qu’Aurora (Elle Fanning) se réveille d’un sommeil profond, la désormais reine des Maures est proposée par le prince Phillip (Harris Dickinson) et acceptée. Dès lors, Maleficent (Angelina Jolie) et sa filleule Aurora commencent à remettre en question les liens familiaux complexes qui les lient alors qu’ils sont tirés dans des directions différentes par les mariages, les alliés inattendus et les nouvelles forces obscures en jeu.

Rogue One: une histoire de Star Wars

Sauvée de prison, la fille qualifiée Jyn Erso (Felicity Jones) est appelée à rejoindre une équipe chargée de voler l’étoile de la mort – l’arme la plus puissante de l’empire – avec le potentiel de détruire des planètes. L’idée est de savoir comment fonctionne l’arme, afin que l’Alliance rebelle puisse lancer une attaque et la détruire. L’avenir de toute la galaxie repose désormais sur son succès.

Star Wars: épisodes 1 à 9

La saga, initialement créée par le cinéaste George Lucas, révèle un différend politique entre un empire tyrannique et dictatorial et un groupe libertaire. L’intrigue se compose de la tragédie personnelle d’Anakin Skywalker, un jedi qui succombe au côté obscur de la Force, devenant le méchant Dark Vador, l’un des chefs de l’empire galactique.

Congelé 2

Anna, Elsa, Kristoff, Olaf et Sven quittent leur terre d’Arendelle pour se lancer dans un nouveau voyage au cœur d’une ancienne forêt. Après avoir découvert une histoire sur leur père, les filles doivent trouver la source des pouvoirs d’Elsa afin de pouvoir sauver le royaume.

5 mai

Pic: le film

L’oiseau roux espiègle entre à nouveau en guerre territoriale. Maintenant, avec l’avocat de la ville, Lance Walters, et sa petite amie Vanessa, qui veut démolir la maison Woodpecker pour construire un manoir dans la forêt.

9 mai

Déranger

Traumatisée par des souvenirs du passé, la jeune Sawyer cherche de l’aide dans une clinique psychiatrique, où elle finit par être arrêtée. Là, elle croit qu’elle est poursuivie et commence à se demander si tout est réel ou si c’est juste une invention dans sa tête.

10 mai

Deux frères: un voyage fantastique

Dans un endroit où les choses fantastiques semblent s’éloigner de plus en plus de tout, deux jeunes frères elfes se lancent dans un voyage extraordinaire pour tenter de redécouvrir la magie du monde qui les entoure et ramener leur père pour une journée.

12 mai

Jurassic World: Royaume menacé

Lorsque le volcan dormant de l’île commence à éclater trois ans après la fermeture de Jurassic Park, Owen (Chris Pratt) et Claire (Bryce Dallas Howard) décident de retourner à Nublar pour sauver les dinosaures et les empêcher de disparaître.

15 mai

L’heure de votre mort

Lorsqu’une infirmière télécharge une application – appelée Compte à rebours – qui prétend prédire le moment où une personne va mourir, cela indique qu’elle n’a que trois jours. Avec le temps qui tourne et une silhouette qui la hante, elle doit trouver un moyen de lui sauver la vie avant que le temps ne s’écoule.

20 mai

Peur profonde: la deuxième attaque

Quatre adolescents plongeant dans une ville sous-marine en ruine découvrent rapidement qu’ils sont entrés sur le territoire d’espèces de requins mortelles, dans un labyrinthe claustrophobe de grottes submergées.

29 mai

La vaste nuit

Dans le crépuscule des années 1950, lors d’une nuit fatidique au Nouveau-Mexique, un jeune opérateur du standard Fay et le charismatique DJ Everett découvrent une étrange fréquence audio qui pourrait changer sa petite ville et l’avenir pour toujours.