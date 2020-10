Consultez la (les) liste (s) complète (s) des offres Costco Black Friday 2020

Lorsque Walmart a annoncé il y a quelques semaines son intention de transformer la plus grande journée de shopping de l’année en un mois complet d’offres de style Black Friday pour encourager la distanciation sociale et éviter (autant que possible) la formation d’énormes foules dans et autour de ses magasins physiques, nous avons prédit que d’autres grands détaillants américains suivraient rapidement le mouvement, prolongeant la saison d’économie typique des Fêtes. en ces temps très difficiles et inhabituels.

Eh bien, cela aurait pu prendre un peu plus de temps que prévu initialement, mais voilà, L’annonce du Black Friday 2020 de Costco est enfin là, et elle est … longue. Nous parlons de 31 pages remplies à ras bord avec de gros rabais sur pratiquement toutes les catégories de produits imaginables, des collations et des bonbons aux appareils électroménagers, articles de lit et de bain, vêtements, bijoux, téléviseurs, accessoires audio, ordinateurs portables, tablettes, smartwatches, smart appareils domestiques, et oui, smartphones.

Naturellement, comme il s’agit d’un détaillant réservé aux membres que nous examinons ici, vous devrez être ou devenir membre dans un très proche avenir pour pouvoir acheter tous ces articles à prix très réduit, en ligne ou dans l’un des plusieurs centaines d’entrepôts de brique et de mortier répartis dans tout le pays.

Quand commencent les ventes du Black Friday Costco?

La réponse courte à cette question est « beaucoup plus tôt que ce à quoi vous vous attendiez l’année dernière ». C’est parce qu’il y aura trois grandes ventes du Black Friday organisées cette année au lieu d’une ou deux seulement, bien que curieusement, Costco ne qualifie aucune d’entre elles comme un véritable événement du Black Friday.

La chaîne de clubs d’entrepôts se réfère simplement à tout cela comme des «économies de vacances», lançant le premier lot d’offres le 5 novembre, suivi d’une deuxième vague de réductions le 20 novembre et mettant fin à la folie avec une troisième collection de promotions sur un tas de produits et gadgets populaires se déroulant entre le 27 et le 30 novembre.

Gardez à l’esprit que, bien que la première série de réductions ne durera que jusqu’au 19 novembre, laissant la place au deuxième lot d’offres spectaculaires du Black Friday 2020, ce deuxième lot restera actif jusqu’au 30 novembre, tout comme la troisième et dernière vente. événement du mois. Là encore, le calendrier promotionnel est rendu assez déroutant par le fait qu’un certain nombre d’offres spéciales des deuxième et troisième vagues bénéficieront d’un « démarrage anticipé » allant d’un jour à plus d’une semaine avant l’événement réel facturé. dans le cadre de.

Pendant ce temps, bien que la grande majorité des offres du Black Friday 2020 de Costco soient sur le point de se dérouler à la fois en ligne et hors ligne, il existe de nombreuses exceptions en ligne uniquement à cette règle que vous voudrez peut-être prendre en compte avant de faire un voyage potentiellement inutile dans un magasin de détail proche. tu.

Meilleures offres Costco Black Friday à partir du 5 novembre

Ils disent que le lève-tôt attrape le ver, une métaphore qui se traduit pour les membres de Costco cette saison des fêtes par un certain nombre de super téléviseurs LG, une tablette Android de milieu de gamme décente de Samsung, un ordinateur portable Dell de milieu de gamme avec un écran tactile à un petit prix, et quelques accessoires audio déjà abordables à des prix plus bas que jamais:

Téléviseur ACL DEL UHD 4K de 55 po de LG – 379,99 $

Téléviseur ACL DEL UHD 4K de 65 po de LG – 499,99 $

Téléviseur ACL DEL UHD 4K de 86 po de LG – 1499,99 $

Téléviseur ACL QLED UHD 4K de 75 po de Samsung – 1499,99 $

Samsung Galaxy Tab S6 Lite – 279,99 $ (100 $ de rabais)

Casque antibruit Sony WH-910N – 139,99 $ (60 $ de rabais)

Ordinateur portable tactile Dell Inspiron 15,6 pouces 1080p – 549,99 $ (50 $ de rabais)

Haut-parleur portable Bluetooth ION Pathfinder 4 – 89,99 $ (50 $ de rabais)

Les plus grosses réductions Costco Black Friday disponibles du 20 novembre au 30 novembre

Si vous trouvez la liste ci-dessus un peu courte et décevante, la prochaine collection d’offres devrait vous faire sourire, du moins si vous êtes à la recherche d’un téléviseur allant de moins de 500 $ à plus de 2000 $, un ultra- une tablette à bas prix, un smartphone haut de gamme à un prix imbattable, un appareil portable compatible Android et iOS, un ordinateur portable polyvalent ou un système de maison intelligente tendance avant Noël.

C’est … à peu près tout ce que vous pourriez attendre du Père Noël, il est donc temps de jeter un coup d’œil à cette longue liste et, eh bien, clarifiez vos priorités pour ne pas finir par vivre dans une boîte en carton une fois vos vacances terminées virée shopping:

Téléviseur LCD QLED UHD UHD de classe 65 pouces de Samsung – 2299,99 $

Téléviseur ACL UHD 4K de 75 po de Samsung – 999,99 $

Téléviseurs LCD QLED de la série Frame de Samsung – 479,99 $ à 2199,99 $

Téléviseur ACL DEL UHD 4K de 82 po de Samsung – 1399,99 $

Samsung Galaxy Tab A7 (10,4 pouces) – 179,99 $ (80 $ de rabais)

Samsung Galaxy Tab A (8 pouces) – 89,99 $ (50 $ de rabais)

Téléviseur ACL à DEL UHD 4K de 65 po de Samsung – 479,99 $

Téléviseur LCD LED UHD 4K de 70 pouces de Samsung – 629,99 $

Téléviseur ACL UHD QLED 4K de 75 po de Samsung – 2199,99 $

Téléviseur ACL QLED UHD 4K de 55 po de Samsung – 599,99 $

Téléviseur ACL DEL UHD 4K de 75 po de LG – 849,99 $

Téléviseur ACL DEL UHD 4K de 65 po de LG – 629,99 $

Téléviseur ACL DEL UHD 4K de 85 po de Sony – 1969,99 $

Samsung Galaxy S20 FE 5G UW – 349,99 $ avec les plans de versements mensuels Verizon (315 $ d’économie instantanée)

AT&T Samsung Galaxy S20 FE 5G – 350 $ avec les plans de paiement de l’appareil

Fitbit Charge 4 – 89,99 $ (50 $ de rabais)

Samsung Galaxy Watch Active 2 avec station de chargement en prime – 50 $ de réduction

Ordinateur portable Lenovo Flex 14 pouces 1080p tactile 2-en-1 – 599,99 $ (100 $ de rabais)

Ring Video Doorbell Pro – 80 $ de rabais

Ring Video Doorbell 2 + Chime – 30 $ de rabais

Kit 10 pièces Ring Alarm – 100 $ de rabais

Caméra Ring Stick Up – 20 $ de rabais

Haut-parleur Bluetooth portable JBL Charge Essential – 20 $ de rabais

Microsoft Surface Pro 7 (Core i7) avec Type Cover et Surface Pen – 1249,99 $ (300 $ de réduction)

Surface Pro 7 (Intel Core i5) avec Type Cover et Surface Pen – 799,99 $ (200 $ de réduction)

Ordinateur portable tactile Dell Inspiron 15,6 pouces 1080p – 649,99 $ (50 $ de rabais)

Haut-parleur Bluetooth Bose SoundLink Mini II Special Edition – 129,99 $ (20 $ de rabais)

Casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 avec étui de chargement – 339,99 $ (40 $ de rabais)

Meilleures offres Costco Black Friday pour la période du 27 au 30 novembre

Par rapport à la collection absolument insensée d’offres qui devrait débuter une semaine avant le Black Friday, les économies réelles du Black Friday (et du Cyber ​​Monday) de Costco ne semblent pas incroyablement impressionnantes. Là encore, le détaillant prépare apparemment également des offres mystères sur une gamme de « produits Apple » sans nom qui incluront probablement le AirPods Pro en plus de certains modèles d’iMac et de MacBook, ce qui ressemble vraiment à quelque chose à espérer.

En plus de cela, il y a aussi quelques offres exclusives en ligne prévues pour le 26 novembre (et seulement le 26 novembre), y compris un ordinateur portable tactile Dell XPS UHD + 13 pouces à un énorme rabais de 400 $ et un 2-en-1 de 14 pouces Modèle LG Gram avec son propre écran tactile disponible pour 250 $ de réduction. Pendant ce temps, les offres du 27 au 30 novembre qui ont attiré notre attention sont les suivantes: