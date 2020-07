Construction de l’Opéra de Sydney: 10 ans de retard et 1 457% de dépassement du budget (1957-1973) – .

23 juil

2020

Plus de quatre ans plus tard, la construction se déroule à un rythme glacial. (10 décembre 1963)

IMAGE: JRT RICHARDSON / PHOTOS FOX / GETTY IMAGES

«Malice dans les cavernes» – L’architecte JØrn Utzon, commentant la construction de l’opéra de Sydney

Le hangar de tramway à Bennelong Point Circular Quay avant la construction de l’Opéra de Sydney. (1952)

IMAGE: FAIRFAX MEDIA / GETTY IMAGES

Le but: une salle polyvalente avec une salle assez grande pour 3000 personnes et une salle plus petite pour 1200 personnes. Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Joseph Cahill, a ouvert le concours de design pour un opéra, un ballet et une salle de conférences Syndey en 1955.

Le concours international a attiré 233 candidatures – seule la question du coût n’a pas été considérée.

L’architecte danois Jørn Utzon a été annoncé comme le gagnant. (Ses créations ont été réputées sauvées d’une pile de soumissions rejetées.)

Le plan novateur et moderne d’Utzon était basé sur le mouvement expressionniste, une forme d’architecture utopique qui a fleuri dans l’Allemagne de l’après-guerre. Le toit, désormais célèbre, comportait des panneaux de béton préfabriqués appelés vaguement «coquilles», recouverts de carreaux de céramique. Mais comme Utzon n’avait pas spécifié la forme précise, les méthodes suggérées pour les mouler se sont avérées problématiques.

Les juges examinent les candidatures au concours de design du nouvel Opéra de Sydney. (3 janvier 1957)

IMAGE: SYDNEY MORNING HERALD / GETTY IMAGES

«Les dessins soumis pour ce schéma sont simples au point d’être schématiques. Néanmoins nous sommes convaincus qu’ils présentent un concept capable de devenir l’un des grands édifices du monde. – RAPPORT DES ÉVALUATEURS, JANVIER 1957

Le hangar de tramway de Bennelong Point est démoli pour faire place à la construction de l’Opéra. (30 décembre 1958)

IMAGE: FAIRFAX MEDIA / GETTY IMAGES

Le site de l’Opéra est préparé pour la construction. (1 septembre 1959)

IMAGE: FAIRFAX MEDIA / GETTY IMAGES

Les artisans travaillant à la construction de l’opéra de Sydney vivent dans des caravanes sur place à Bennelong Point. (20 juin 1960)

IMAGE: A. KEMP / SYDNEY MORNING HERALD / FAIRFAX MEDIA / GETTY IMAGES

Le paquebot «Canberra» passe les travaux de construction de l’Opéra de Sydney. (vers 1961)

IMAGE: IMAGES POPPERFOTO / GETTY

En 1961, la construction accusait un retard de 47 semaines. (vers 1961)

IMAGE: IMAGES POPPERFOTO / GETTY

«L’Opéra pourrait devenir le chef-d’œuvre contemporain le plus important au monde si Utzon avait la tête.» – OVE ARUP, INGÉNIEUR

L’opéra commence à prendre forme après quatre ans de travaux. (10 décembre 1963)

IMAGE: JRT RICHARDSON / PHOTOS FOX / GETTY IMAGES

L’architecte Jørn Utzon devant l’Opéra de Sydney, huit ans après la sélection de son projet et six ans dans la construction. (1965)

IMAGE: NEWSPIX / GETTY IMAGES

Au fur et à mesure que le projet avançait, les tensions se sont accrues. Après que le gouvernement se soit précipité dans le projet de retenir les fonds, il a élu Robert Askin en 1965, un critique éminent de l’opéra, comme nouveau premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud.

Cela n’a pas aidé que le fardeau financier du lieu augmente. Plusieurs modifications tardives de la mise en page ont ajouté aux coûts déjà gonflés.

Marre du manque de coopération du nouveau gouvernement et incapable de payer son personnel, Utzon démissionne du projet en 1966. Des manifestations réclament sa restauration, mais un autre architecte, Peter Hall, prend le relais.

c. 1965

IMAGE: IMAGES POPPERFOTO / GETTY

«Son concept était si audacieux qu’il ne pouvait lui-même résoudre ses problèmes que pas à pas.» – SYDNEY MORNING HERALD, 17 MARS 1966

Les étudiants manifestent et défilent de l’Opéra de Sydney au Parlement de Sydney après la démission de l’architecte Jørn Utzon. (3 mars 1966)

IMAGE: FRANK BURKE / SYDNEY MORNING HERALD / GETTY IMAGES

L’architecte Jørn Utzon après une conférence de presse avec une maquette de l’Opéra de Sydney. (8 mars 1966)

IMAGE: FAIRFAX MEDIA / GETTY IMAGES

Alors que l’extérieur de l’Opéra a été pour la plupart achevé en 1966, les intérieurs ont dû être considérablement repensés après la démission d’Utzon. (22 octobre 1966)

IMAGE: BOB DONALDSON / SYDNEY MORNING HERALD / FAIRFAX MEDIA / GETTY IMAGES

24 juillet 1966

IMAGE: SYDNEY MORNING HERALD / FAIRFAX MEDIA / GETTY IMAGES

Une partie des coquilles qui forment le toit de l’Opéra de Sydney, toujours en construction après 10 ans de travaux. (Janvier 1968)

IMAGE: PHOTOSHOT / HULTON ARCHIVE / GETTY IMAGES

Le ministre des Travaux publics Davis Hughes et le premier ministre Robert Askin visitent la salle de concert de l’Opéra de Sydney pendant la construction. Hughes avait forcé la démission d’Utzon cinq ans plus tôt. (4 février 1972)

IMAGE: SYDNEY MORNING HERALD / FAIRFAX MEDIA / GETTY IMAGES

Dix ans de retard et un dépassement estimé à 1 457% du budget, le projet a été achevé. L’Opéra a été officiellement inauguré par la reine Elizabeth II le 20 octobre 1973.

Utzon n’a pas été invité et son nom n’a pas été mentionné.

Le gouvernement australien a pris contact avec Utzon à la fin des années 1990 et, en 1999, il a été nommé consultant en design pour superviser les développements futurs, réaménager la zone de réception de l’Opéra. Elle a été rebaptisée Utzon Room en son honneur en 2004. Malgré cela, il n’est jamais retourné en Australie.

Les récompenses sont venues plus tard dans la vie. Utzon a été nommé Compagnon de l’Ordre d’Australie, a reçu un doctorat honorifique de l’Université de Sydney et les clés de la ville de Sydney. En 2003, il a reçu le prix Pritzker d’Architecture, une grande distinction pour l’architecture.

Jørn Utzon est décédé en 2008.

Sir Roden et Lady Cutler, et Sir Robert et Lady Askin avec la reine Elizabeth II et le duc d’Édimbourg à l’ouverture de l’Opéra. (20 octobre 1973)

SYDNEY MORNING HERALD / FAIRFAX MEDIA / GETTY IMAGES

«Il ne fait aucun doute que l’Opéra de Sydney est son chef-d’œuvre. C’est l’un des grands bâtiments emblématiques du XXe siècle, une image d’une grande beauté qui est devenue connue dans le monde entier – un symbole non seulement pour une ville, mais pour tout un pays et continent. – Citation du prix Pritker, 2003

L’ouverture de l’Opéra, 14 ans après le début des travaux. (20 octobre 1973)

IMAGE: IMAGES KEYSTONE / GETTY