Conseils simples pour améliorer vos compétences sur Messenger depuis Facebook

Voici quelques idées pour peaufiner votre étiquette de messagerie pour Messenger de Facebook. Essayez d’utiliser ces trucs et astuces simples pour la messagerie instantanée avec vos amis.

Oubliez ces doigts de beurre

Lorsque vous et l’équipe étiez au bureau, les conversations et les discussions de travail étaient faciles à avoir dans les couloirs. Aujourd’hui, il n’est pas si facile de passer au bureau de quelqu’un pour poser une question, les équipes ont donc dû s’adapter.

Les conversations de groupe peuvent facilement être aussi confortables et amicales qu’une conversation informelle au bureau. Bien qu’il soit agréable de briser ces barrières de communication et d’apprendre à connaître vos coéquipiers, il est important de se rappeler que tout est toujours dans le dossier, sans parler par écrit, dans une conversation de groupe en milieu de travail.

Une fois que vous aurez envoyé un message, tout le monde pourra le voir, y compris ceux qui seront ajoutés au chat plus tard. Comme vous le feriez pour un e-mail, n’oubliez pas de passer en revue avant d’appuyer sur envoyer!

Parfois, il suffit d’un petit doigt et votre message à moitié rédigé est là pour que le monde le voie.

Heureusement, Messenger a mis en place des protections simples pour garantir que vos collègues ne reçoivent pas accidentellement un message destiné à quelqu’un d’autre.

Vous pouvez facilement supprimer un message accidentel envoyé en maintenant le message enfoncé et en sélectionnant supprimer.

Modifiez la couleur de vos discussions de groupe pour vous aider à mieux vous différencier des conversations personnelles et professionnelles. Dans votre discussion de groupe, sélectionnez l’icône d’information en haut à droite. Vous pouvez même créer un nom personnalisé pour votre chat de travail qui reflète votre équipe de projet et est facilement identifiable.

Le nombre de mots est primordial

La communication en ligne n’a jamais été une compétence plus vitale qu’aujourd’hui. Il est important de bien faire les choses afin de rester efficace et de reprendre vos tâches, sans avoir à parcourir une montagne de messages.

Restez fidèle à quelques phrases courtes et regroupez les choses en un seul message. Bien qu’il soit facile de lancer un flux de réflexions, non seulement votre contribution semblera précipitée, mais vos collègues ne voudront pas revenir à 20 messages non lus de la même personne. Soyez prévenant et rédigez une fois un message réfléchi.

D’un autre côté, si vous avez été victime de spam et que vous voulez faire un point sur un message particulier mais que vous ne voulez pas que vos collègues aient à faire défiler pendant des jours, les réponses directes seront un hack pratique pour vous.

Glissez simplement vers la droite le message auquel vous souhaitez répondre et tapez. Vous pouvez également appuyer sur «Répondre» aux GIF, vidéos, emojis, textes et messages photo et voir le message original complet dans votre fil.

Tag, c’est toi!

Avec les conversations face à face au bureau en ligne, il y aura une multitude d’e-mails et de messages à filtrer et à lire chaque jour. Mais une simple astuce peut vous aider, vous et vos collègues, à savoir quand leur attention est requise de toute urgence.

Celui-ci est destiné à votre collègue qui « répond à tous » à une chaîne de messagerie. Messenger vous permet de marquer facilement les membres de l’équipe auxquels le message est destiné. À leur tour, ils recevront une notification pour répondre, et de même vos autres collègues sauront que leur attention n’est pas nécessaire.

Savoir quand s’arrêter de travailler

Le travail à domicile signifie que les frontières entre le travail et la maison sont floues, mais tout le monde mérite une chance de s’éteindre. Un chat en groupe devrait signifier que vous communiquez rapidement et efficacement, plutôt que de communiquer tout le temps.

Lorsque vous êtes prêt à l’appeler le jour et à l’éteindre, n’ayez pas peur de désactiver les notifications et les messages du fil de discussion apparaîtront en silence dans votre boîte de réception sans vous déranger. Vous pouvez également définir un délai pour la période de silence; le fil sera automatiquement réactivé une fois le temps défini écoulé.