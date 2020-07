Conseils pour gagner dans le mode Team Deathmatch de PUBG Mobile

in

Team Deathmatch est un mode de jeu rapide et agressif PUBG Mobile. Il oppose deux équipes de quatre joueurs sur de petites cartes, et la première équipe à atteindre 40 éliminations remporte la partie.

Au début du jeu, votre équipe est placée dans l’un des deux apparitions au hasard. Vous n’avez pas de chargement personnalisé. Des objets spéciaux peuvent être ramassés dans des endroits découverts tels que des armes, vous devez donc être prêt à prendre le risque et à demander à un coéquipier d’être couvert pour récupérer ces objets.

En relation: PUBG Mobile La dernière mise à jour du système de spectateur combattra une forme moins connue de piratage

Deathmatch est l’un des modes de jeu les plus traditionnels des jeux de tir à la première personne, chaque jeu ayant sa propre spécificité. Voici quelques conseils pour mieux jouer et avoir l’avantage sur les adversaires plus facilement PUBG Mobilele mode de jeu de.

Oubliez la lenteur du mode de jeu Battle Royale

Dans Team Deathmatch, mourir ne vous fera pas perdre la partie puisque vous pouvez réapparaître. Il n’est pas utile d’être trop prudent pour ne pas mourir une fois dans le jeu, car vous ferez plus de victimes en prenant des risques et en vous rapprochant du spawn de l’ennemi. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez vous précipiter sans utiliser votre tête.

De plus, le délai pour réapparaître et revenir au jeu est assez court. Lorsque vous réapparaissez après votre mort, vous serez invincible pendant quelques secondes, ce sera donc le meilleur moment pour tuer vos adversaires, surtout lorsque votre équipe est derrière et que les ennemis campent votre spawn.

Enfin, Team Deathmatch ne récompense pas le camping comme dans le mode bataille royale. Les cartes sont conçues de telle manière que vous ne pouvez pas camper dans un coin – chaque endroit peut être découvert sous plusieurs angles.

Capture d’écran via Tencent

Choisissez quand revenir en arrière et vous régénérer

Dans TDM, vous pouvez régénérer tous vos HP lorsque vous restez hors de combat pendant un certain nombre de secondes. Il est facile de trouver un endroit pour se mettre à l’abri, se régénérer et peut-être recharger votre arme, puis revenir se battre pour aider vos coéquipiers.

Bien que cette astuce soit utile, vous ne voulez pas l’utiliser dans toutes les situations, surtout pas lorsque l’ennemi est à votre apparition et fait boule de neige. Dans cette situation, vous serez plus utile en étant invincible pendant quelques secondes après votre mort que de camper quelque part au milieu de la carte et de vous y rendre seul.

Ne négligez pas la position de vos coéquipiers

Dans la plupart des matchs TDM, les joueurs ont tendance à jouer seuls au début, puis à se regrouper après avoir donné un tas de points à l’ennemi. Au milieu de la partie, il se peut qu’il y ait un moment où votre équipe ou celle de l’ennemi s’empilera par quatre et se poussera ensemble.

Si vous jouez avec vos coéquipiers et pas seul dès le début du jeu, cela peut vous aider à prendre l’avantage sur les adversaires. Lorsque vous ne savez pas où pousser, rejoignez un coéquipier et couvrez-le, ou prenez un autre chemin pour regarder la partie de la carte que votre coéquipier vise sous un autre angle. Si votre coéquipier se fait tuer, vous pourrez peut-être le venger et même tuer.

Au fil du jeu, vous pouvez également repérer le meilleur joueur (ou le deuxième meilleur après vous) de votre équipe pour les aider à donner plus de points à votre équipe.

Punissez l’entêtement de vos adversaires

Avec des cartes aussi petites que celles de TDM, vous voudrez varier vos chemins et vos positions de prise de vue, car répéter la même chose encore et encore vous rendra trop prévisible. Si vous tirez sur un adversaire sous un certain angle, il courra sûrement vers ce même endroit lorsqu’il réapparaîtra pour venger sa mort.

Vous devriez faire de même et punir l’entêtement des adversaires. C’est un réflexe naturel d’utiliser le même chemin encore et encore, surtout au début du jeu avant que les joueurs ne réalisent qu’ils doivent changer de stratégie. C’est pourquoi c’est quelque chose dont vous pouvez abuser pour obtenir des éliminations faciles.

Faites correspondre votre style de jeu et votre arme

Si vous êtes du genre à vous précipiter et à jouer de manière très agressive, vous voudrez utiliser une arme plus utile à courte portée, avec une cadence de tir élevée, comme le Tommy Gun.

En revanche, si vous aimez flanquer et tirer sur les ennemis de loin, l’UMP avec une lunette (2x au maximum, mais certainement pas x4 à cause de la taille de la carte) ou l’AKM vous conviendra davantage.

Dans l’ensemble, il est préférable d’essayer plusieurs armes pour trouver la meilleure pour vous. Le TDM n’est pas difficile en termes de choix d’armes car il est assez restreint. Vous trouverez le meilleur après quelques parties.

Avance fièrement

Vous avez peut-être déjà vu des joueurs couvrir une place en position couchée. Cet outil de jeu peut vous aider à gagner à la fois en prenant l’ennemi par surprise et en étant une cible plus petite pour lui. Vous pouvez utiliser cet outil de temps en temps, mais pas à chaque fois ou vous deviendrez trop prévisible et serez puni pour cela.

Partager : Tweet