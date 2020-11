Conseils pour améliorer la visée dans Overwatch

Overwatch présente une variété de héros jouables. Beaucoup de ces héros possèdent des capacités centrées sur l’objectif, ce qui constitue la base de votre succès en Overwatch est souvent basé sur votre capacité à tirer.

Pour ceux qui cherchent à améliorer leur objectif, il n’y a pas de solution magique qui fera exploser vos chiffres de précision du jour au lendemain. Mais il existe des mesures pratiques que vous pouvez prendre pour vous aider à améliorer votre objectif au fil du temps et à vous préparer au succès dans le jeu.

Voici une liste de conseils qui peuvent vous aider à améliorer votre objectif en Overwatch.

Baissez votre sensibilité

Lorsque les joueurs ont du mal à atteindre leur objectif, le problème le plus courant est que la sensibilité de leur souris est trop élevée. Lorsque votre sens de visée est trop élevé, il est facile de dépasser votre cible avec le réticule et votre souris manque souvent du haut niveau de précision nécessaire pour un suivi précis de la visée.

Si vous trouvez que votre visée et vos mouvements ne nécessitent que l’utilisation de votre poignet, votre sensibilité peut être trop élevée. Vous devez l’abaisser et apprendre à utiliser les mouvements des bras pour régler votre personnage et les mouvements de visée générale, tout en utilisant les mouvements de votre poignet pour affiner votre visée. Cela vous aidera à acquérir des cibles plus rapidement et à améliorer votre potentiel global de dégâts sur les ennemis, car une sensibilité plus faible se traduit par une visée plus précise.

Étirez vos mains

S’étirer les mains est une partie nécessaire mais souvent négligée d’un style de vie de jeu soucieux de sa santé. Il existe un certain nombre de positions d’étirement différentes qui peuvent aider à détendre vos mains et vos avant-bras. L’utilisation régulière d’étirements de la main et de l’avant-bras peut même éviter les blessures et améliorer vos performances en jeu.

Pour apprendre des exercices spécifiques, consultez cette liste d’étirements courants des mains et des bras. Vous pouvez faire ces étirements avant une session de jeu ou entre les matchs pour vous réchauffer et être prêt à gagner. Si vous cherchez un peu d’aide supplémentaire pour relâcher vos mains, certains joueurs professionnels utilisent des chauffe-mains lors des compétitions pour aider à détendre leurs mains.

Échauffez votre objectif

Vous devriez jouer quelques matchs d’échauffement avant de vous lancer dans une file d’attente compétitive, afin que votre objectif soit précis tout au long de votre session de jeu. Bien qu’il puisse être tentant de sauter directement dans la file d’attente, si vous voulez jouer de votre mieux, vous devriez toujours réserver quelques minutes pour réchauffer votre objectif.

Il existe plusieurs façons de s’échauffer Overwatch. Vous pouvez toujours sauter dans la plage d’entraînement et tirer sur les robots, mais ils ont des têtes inhabituellement grandes et ne sont pas une simulation très précise du gameplay réel. Alternativement, vous pouvez jouer à quelques jeux d’arcade avant de vous lancer dans une liste de lecture plus compétitive. Il y a aussi des cartes amusantes d’échauffement de but sur l’atelier, si les jeux personnalisés sont plus votre vitesse d’échauffement. Quelle que soit la façon dont vous le faites, votre échauffement fait souvent la différence entre le succès et l’échec, en particulier pendant les premières parties d’une session.

Pratique, pratique, pratique

S’améliorer aux jeux vidéo nécessite le même genre de discipline que toute autre activité compétitive. Après tout, nous ne nous attendons pas à nous améliorer au basketball ou à la danse sans pratiquer nos mouvements. Si vous voulez vraiment voir des améliorations dans votre objectif, vous devez vous entraîner tous les jours.

Une pratique efficace ne signifie pas seulement accumuler du temps de jeu dans les matchs normaux. Il comprend également divers exercices conçus spécifiquement pour entraîner vos muscles et améliorer votre coordination. Heureusement, il existe d’excellents outils de pratique Overwatch.

Une façon courante de pratiquer votre objectif est de configurer un match personnalisé contre des robots Ana en mode tirs à la tête uniquement. Étant donné que chaque coup d’Ana compte comme un coup de corps quel que soit l’endroit où il atterrit, elle ne pourra pas vous tuer. Maintenant, commencez simplement à frapper la tête du bot Ana avec le héros de votre choix. Les robots Ana font un travail décent en simulant le mouvement d’un joueur réel et ont une petite boîte de tête un peu délicate pour offrir un vrai défi. Vous pouvez également utiliser l’atelier pour trouver des cartes d’entraînement uniques qui peuvent vous aider à vous améliorer. Si vous prenez quelques minutes chaque jour pour pratiquer intentionnellement vos compétences de visée brutes, votre objectif s’améliorera avec le temps.

