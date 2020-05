Conseils MP 2020: les 10 derniers examens du conseil d’administration sont annulés, les examens de classe 12 commencent à partir du 8 juin

– Publicité –



Conseils MP 2020: les 10 restantse Les examens du conseil d’administration sont annulés, classe 12e Les examens commencent à partir du 8 juin.

Le MPBSE restant, MP 10e Les examens du jury 2020 ont été annulés. D’autre part, l’examen pour certains cours d’examens de la classe 12 du conseil d’administration du MP, 2020 se déroulerait du 8 au 16 juin.

MP Boards 2020: les 10 derniers examens du conseil d’administration sont annulés

L’annonce a été officialisée par le ministre en chef du Madhya Pradesh, déclarant que les 12 autrese L’examen du jury 2020 se déroulerait entre le 8 juin et le 16 juin. En ce qui concerne les résultats du jury du député, le ministre en chef a déclaré que la liste de mérite serait annoncée en fonction des examens qui avaient déjà eu lieu.

Les étudiants sont priés de noter que, conformément à la circulaire publiée par le Conseil le 4 avril, seuls quelques examens pour la classe MP 12 seraient effectués et pas tous les examens. Premièrement, les examens en attente, deuxième et troisième langue pour la classe 10e étudiants a maintenant été annulé.

Pour les examens de classe 12 de MP, les examens de biologie, mathématiques supérieures, chimie, économie, géographie, science des sciences, tenue de livres et comptabilité, économie d’entreprise, production végétale et horticulture et quelques autres seraient effectués.

La circulaire qui avait été adoptée ne mentionnait que les examens effectués qui seraient requis pour l’admission dans les différents instituts d’enseignement supérieur par les étudiants de la classe 12. Quant à la déclaration des résultats, il est prévu maintenant que le MP Board Class 12 Résultats 2020 serait publié d’ici juillet 2020.

Lors de la conférence de presse, le CM de MP a également indiqué qu’aucune école privée de MP ne pouvait demander autre chose que les frais de scolarité pendant la période du 19 mars et assurer le verrouillage. Comme on le sait, toutes les écoles et collèges de l’État ont été fermées après le 19 mars. Les examens en cours du conseil d’administration de 2020 ont également été suspendus.

Eh bien, c’est ça. Laissez nous espérer le meilleur.

