Conseils de sécurité pour Tinder : Si vous faites des rencontres en ligne et que vous voulez une expérience zen

Conseils de sécurité pour Tinder : Si vous faites des rencontres en ligne et que vous voulez vivre une expérience zen, alors faites ceci

Les rencontres en ligne sont devenues la nouvelle norme si vous voulez rencontrer quelqu’un. Et l’application Tinder est l’une des applications de rencontre les plus populaires. Si vous utilisez Tinder pour trouver votre moitié à l’approche de la Saint-Valentin, sachez que les rencontres en ligne posent également de nombreux problèmes de sécurité.

Les rencontres en ligne peuvent vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, mais vous devez toujours être prudent. En effet, il peut être dangereux d’interagir en ligne avec des personnes inconnues. Donc, en cette “Journée pour un Internet plus sûr”, faisons de vos rencontres en ligne une expérience zen, sans inquiétude. Voici quelques conseils de sécurité pour Tinder que vous devez suivre lors de vos rencontres en ligne :

1. Vous pouvez vous désapparier à tout moment

Les utilisateurs de Tinder ont la possibilité de désapparier ou de bloquer n’importe qui à tout moment et pour n’importe quelle raison, qu’il s’agisse d’une mauvaise relation ou de quelque chose de plus sérieux. La personne n’apparaîtra plus dans les listes de contacts ou de messages après avoir été désappariée.

2. Le centre de sécurité de Tinder :

Tinder a son propre centre de sécurité qui a été lancé en août de l’année dernière. Il est accessible à tout moment, à la fois dans le menu des paramètres et via le bouclier de sécurité qui apparaît lorsque les membres discutent. En outre, vous pouvez signaler une personne directement depuis son profil ou contacter l’équipe de Tinder à tout moment.

3. Le chat vidéo de Tinder est une bonne option avant une rencontre réelle

Tinder dispose également d’une fonction de chat vidéo qui a été lancée pendant la pandémie. Vous pouvez rencontrer n’importe qui numériquement, vérifier l’authenticité de la correspondance et mieux évaluer s’il y a une alchimie ou non avant d’aller à un vrai rendez-vous. Mais veillez à ne pas partager d’informations personnelles.

4. Vous ne voulez pas chatter avec quelqu’un ? Bloquez-la

Il peut y avoir de nombreuses personnes avec lesquelles vous ne voulez jamais vous rencontrer ou même avoir une conversation. Le mieux est de les bloquer à l’avance. La fonction Bloquer des contacts permet aux membres de préciser dans les paramètres les contacts qu’ils ne veulent pas rencontrer sur Tinder ou par lesquels ils ne veulent pas être vus. Cette fonction leur permet d’améliorer leur expérience sur Tinder, que ce soit avec un collègue ou un ex.

5. Cela vous dérange-t-il ?

Tinder dispose d’une fonction appelée “Cela vous dérange-t-il ?” qui pose simplement cette question aux membres lorsqu’ils reçoivent un message potentiellement offensant sur Tinder. Si vous répondez oui à la question, l’expéditeur est automatiquement signalé. De même, l’application de rencontres dispose d’une autre fonction “Vous ête sure ?”, destinée à l’expéditeur. Si par erreur vous êtes sur le point de partager un message potentiellement offensant. Faites des rencontres en toute sécurité en suivant ces conseils de sécurité.