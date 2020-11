Conseils de Fantasy Premier League: Wilfried Zaha est l’un à obtenir et Callum Wilson est une bonne affaire avant GW8

Chaque semaine, Sport360 vous apportera des conseils pour le match de football fantastique officiel de la Premier League anglaise. Envie de vous opposer à nous? Vous pouvez rejoindre « Sport360 Fans League » en utilisant le code: tc90vz

La saison de la Fantasy Premier League devrait faire une autre pause internationale après la Gameweek 8, il est donc important d’y entrer sur une note positive.

Manchester City accueille Liverpool à Anfield lors du grand match du week-end, tandis que Chelsea et Arsenal ont des rencontres attrayantes à domicile avec Sheffield United et Aston Villa respectivement.

Pendant ce temps, Manchester United se rend à Everton et Tottenham fait le voyage à West Brom.

Voici quelques conseils pour vous guider dans GW8.

CAPITAINE – HARRY KANE | TOTTENHAM | 11,0M

Vous pouvez aller avec Son Heung-min [9.6m] ou Harry Kane pour la capitainerie cette semaine mais ce dernier s’avère être le plus fiable. Les deux ont réussi 71 points chacun – plus que quiconque dans le match – cette saison, mais le skipper des Spurs montre une plus grande capacité à maintenir cette sortie étant donné qu’il est aux tirs au but et qu’il prend le plus de tirs de la ligue.

Jose Mourinho emmène son équipe à West Brom qui a le pire bilan défensif de la ligue, concédant déjà 16 buts. Pendant ce temps, Kane marque en moyenne 14 points par match sur la route ce trimestre avec des scores de 21, 16 et 5.

ALTERNATIVE

TIMO WERNER (9,3 m) est également un excellent choix si vous restez à l’écart du duo Spurs. Il s’est remis d’un lent départ en championnat et a marqué trois buts et une passe dans les trois derniers GW. Il est maintenant aux tirs au but après s’être converti à deux reprises contre Rennes.

CHOIX AUDACIEUX

PABLO FORNALS (6,4 m) a été en pleine forme pour Wets Ham avec deux traits à deux chiffres cette saison, dont 10 points en GW7 contre Liverpool. Les Hammers accueillent Fulham au London Stadium cette semaine.

UN À OBTENIR

WILFRIED ZAHA | CRYSTAL PALACE | 7,4 M

Crystal Palace a une série de matchs attrayants à venir et cela fait de Wilfried Zaha une option encore plus attrayante qu’il ne l’est déjà. En tant qu’homme principal des Eagles, il a été impliqué dans 75% de leurs buts. Il a marqué deux fois et a aidé une fois dans les trois derniers GW, tandis que ses tâches de pénalité se révéleront certainement utiles encore quelques fois cette saison.

UN À ÉVITER

RAUL JIMENEZ | WOLVES | 8,5M

Ne vous y trompez pas, Raul Jimenez est toujours une bonne option et s’est effondré avec quatre buts cette saison. Cependant, il n’a jamais marqué plus d’un but en un seul match ce trimestre et ne montre pas le potentiel pour de gros coups. Les loups ont également une série de matches difficiles à venir et sa valeur de 8,5 m pourrait être mieux utilisée avec des attaquants comme Callum Wilson [6.5], Patrick Bamford [6.0m] et Dominic Calvert-Lewin [7.7m] tous représentant des alternatives moins chères.

ACHETER AFFAIRE

CALLUM WILSON | NEWCASTLE UNITED | 6,5 millions

Et cela nous amène à Callum Wilson qui a été sous-estimé cette saison parmi les managers de la FPL. Certes, les attaquants de Newcastle n’ont pas livré ces dernières années, mais l’Anglais est la vraie affaire. Il a déjà huit engagements et deux traits à deux chiffres ce terme. Il est le troisième meilleur buteur parmi les attaquants et appartient à seulement 15% des équipes.

