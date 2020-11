Conor McGregor combattra Dustin Poirer à l’UFC 257 en 2021

Conor McGregor sortira de sa retraite – à nouveau – avec un combat contre Dustin Poirier prévu pour janvier, selon le site Web de la star irlandaise du MMA.

Un communiqué sur TheMacLife.com, a déclaré que les deux combattants concourraient à 155 livres avec le concours qui aura lieu le 23 janvier à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, le lieu probable.

Le combat fera la une de l’UFC 257 avec les deux combattants signant l’accord.

« Je suis très reconnaissant d’être sur le point de revenir et de faire à nouveau ce que j’aime », a déclaré McGregor.

«J’attends avec impatience le nouveau test que Dustin apportera depuis notre premier combat, tout en présentant ma propre cache incroyablement profonde d’armes. Quel que soit l’outil dont vous aurez besoin pendant la nuit, il sera retiré du sac.

Conor McGregor reprend ses activités. (Getty)

Le combat est considéré comme un combat de mise au point pour McGregor en raison de son manque d’activité dans l’octogone depuis qu’il a battu Donald Cerrone en 40 secondes en janvier.

McGregor a battu Poirier via un KO au premier tour en 2014. En juin, l’Irlandais a déclaré qu’il avait cessé de fumer après avoir été frustré par des problèmes d’organisation des combats en raison de la pandémie de Covid-19.

« Hé les gars, j’ai décidé de me retirer du combat », a écrit McGregor sur Twitter. « Merci à tous pour ces souvenirs incroyables! Quelle course ça a été! Voici une photo de moi et de ma mère à Las Vegas après une de mes victoires au titre mondial! Choisissez la maison de vos rêves Mags Je vous aime! Tout ce que vous désirez c’est le tiens. »

Cependant, de nombreux cercles de combat avec un grain de sel l’ont pris avec un grain de sel, McGregor étant lié à un possible combat croisé avec l’icône de la boxe philippine Manny Pacquiao avant la confirmation du combat de Poirier.