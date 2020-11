Connor Schell, responsable du contenu d’ESPN, va quitter, Form Production Compay

Connor Schell, vice-président exécutif du contenu d’ESPN, quitte l’entreprise à la fin de l’année, a déclaré à TheWrap une personne connaissant la situation.

Le départ de Schell ne serait pas lié aux suppressions d’emplois massives chez ESPN la semaine dernière, a poursuivi l’individu. Schell part créer sa propre société de production. ESPN a refusé de commenter.

Schell était en charge de la programmation entièrement non sportive et a joué un rôle déterminant dans le contenu documentaire du réseau. Il est surtout connu pour avoir co-créé la franchise documentaire «30 for 30» d’ESPN avec Bill Simmons, et a été producteur exécutif sur «OJ: Made in America» et «The Last Dance». Il était l’un des principaux lieutenants du réseau sous Jimmy Pitaro, qui est président d’ESPN et d’autres contenus sportifs chez Disney, aux côtés de Burke Magnus, qui a dirigé la programmation et la programmation.

La semaine dernière, ESPN a déclaré qu’il licencierait 300 employés et supprimerait 200 postes vacants dans le but de transférer davantage de ressources vers la stratégie commerciale directe aux consommateurs d’ESPN, le contenu numérique et «des expériences télévisuelles innovantes continues».

«Avant la pandémie, nous avions été profondément engagés dans l’élaboration de stratégies pour positionner au mieux ESPN pour un succès futur au milieu d’une énorme perturbation dans la façon dont les fans consomment le sport», a déclaré Pitaro dans une note du 5 novembre. «L’impact significatif de la pandémie sur nos activités a clairement accéléré ces discussions prospectives. À court terme, nous avons adopté diverses étapes telles que des réductions de salaire pour les cadres et les talents, des congés et des réductions budgétaires, et nous avons mis en œuvre des opérations et des approches de production innovantes, le tout dans le but de surmonter la tempête COVID.

La nouvelle du départ de Schell a été rapportée pour la première fois par le New York Post.