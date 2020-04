Connie Britton de retour pour la finale en deux parties de la saison 3 du 9-1-1

Créateurs de séries Ryan Murphy, Brad Falchuk, et Tim Minear sont prêts à accueillir un visage familier à la fois le « Murphyverse » et à 9-1-1. Connie Britton (histoire d’horreur américaine) revient au rôle d’Abby Clark pour la finale en deux parties de la troisième saison « Powerless » et « What’s Next? », qui sera diffusée le lundi 4 mai et le 11 mai. Alors que l’opérateur 9-1-1 a quitté la série après la première saison en raison de l’accord d’un an de Britton, Minear a déclaré à plusieurs reprises que l’actrice était de retour et qu’ils aimeraient en dire plus sur l’histoire d’Abby. Jennifer Love Hewitt se joindrait à la série dans la deuxième saison en tant qu’opérateur 911 Maddie Kendall.

Après être parti pour l’Irlande et avoir laissé Buck (Oliver Stark), Le retour d’Abby aura un impact profond sur le pompier à un moment où il commence à vivre sa propre vie. Eddie (Ryan Guzman) et le 118 prévoit d’être là pour le soutenir, Eddie voyant pour la première fois la dynamique dont il n’a entendu parler que jusqu’à présent. Guzman voit cela comme une position unique pour son personnage: « Eddie ne sait rien d’Abby en ce qui s’est passé et de première main, mais il a beaucoup entendu à travers Buck et il a beaucoup entendu à travers l’autre. les membres de la famille du 118. Alors quand Abby se présente, je pense qu’il y a un niveau de… Oh, merde. Dois-je aider Buck à sortir? Que traverse-t-il? «

Au cours de la troisième saison à venir, les premiers intervenants sont appelés à intervenir lorsqu’un tsunami massif frappe Santa Monica. Ayant subi des blessures lors de son travail la saison dernière, Buck a du mal à rejoindre l’équipe, tandis qu’un mystère moderne se dévoile alors qu’Athéna réfléchit à la façon dont elle est devenue policière. Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Love Hewitt, Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi, Rockmond Dunbar et Ryan Guzman star, avec Ronda Rousey se joindre à un rôle récurrent. 9-1-1 saison 3, épisode 17/18 « Impuissant / Et ensuite? »: Les 118 courses pour sauver une petite fille dans une montgolfière en fuite et aider à une panne de courant de la ville causée par un camion coupe-bois détourné. Pendant ce temps, l’enquête d’Athena sur l’affaire du violeur en série met sa vie en danger. / Le 118 se précipite pour sauver des vies à la suite d’un déraillement massif d’un train.

9-1-1 est produit par 20th Century Fox Television en association avec Ryan Murphy Television et Brad Falchuk Teley-Vision. Murphy, Falchuk et Minear sont les créateurs de séries, les producteurs exécutifs et les écrivains. Bradley Buecker est producteur exécutif et réalisateur de la série. Alexis Martin Woodall, Bassett, Krause, John J. Gray, et Kristen Reidel servent également de producteurs exécutifs.

Le post Connie Britton de retour pour la finale en deux parties de la saison 3 9-1-1 est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.