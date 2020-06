Connecté, The Cuphead Show & More – / Film

Le Festival du film d’Annecy offre un aperçu de certaines des meilleures animations au monde, et bien que d’autres fêtes aient été annulées en raison du coronavirus, Annecy va de l’avant en se déplaçant complètement en ligne cette année. Alors que davantage de films et de tables rondes devraient être ajoutés dans les jours à venir, le festival a déjà une programmation impressionnante qui comprend des films comme Sony Phil Lord et Chris Miller-produit Lié, un aperçu de Dans l’inconnu: Making Frozen 2, et plus.

Alors que la programmation virtuelle complète du festival français n’a pas encore été dévoilée, plusieurs projets majeurs ont déjà été annoncés. Je suis particulièrement enthousiasmé par le Japon Lupin III le premier, une histoire en 3D sur le voleur bien-aimé. (Le premier long métrage de Hayao Miyazaki, qui est actuellement sur Netflix, porte sur le même personnage.) Il y aura également une présentation en cours de réalisation de Netflix. Le spectacle Cuphead! basé sur le jeu vidéo populaire, un making-of de présentation sur Netflix Craquelins d’animauxet une réunion des réalisateurs derrière le studio Aardman Studios Poulailler, puisque ce film fête ses 20 ans cette année.

De plus, il y aura des masterclasses avec Henry Selick et compositeur Bruno Coulais à propos de leur travail sur Coraline et le nouveau film Netflix de Selick Wendell et Wild (qui met en vedette Keegan-Michael Key et Jordan Peele), Comment entraîner son dragon réalisateur Dean DeBlois, Aladdin et Moana administrateurs Ron Clements et Jon Musker, Des artistes de Cartoon Network discutant de l’art du storyboard et une masterclass des cinéastes français les frères Blies sur le thème de la violence sexuelle dans l’animation.

Le Festival du film d’Annecy 2020 se déroule du 15-30 juin 2020. Vous pouvez acheter un pass en tant que membre du grand public pour seulement 15 euros, ce qui semble être sacrément beaucoup si vous avez un peu d’argent supplémentaire et que vous êtes un grand fan de l’animation mondiale. Encore une fois, d’autres titres devraient être annoncés bientôt, mais vous pouvez consulter l’intégralité de la programmation telle qu’elle existe actuellement et obtenir plus d’informations sur le festival en visitant son site officiel.

